Superfund hat seit gestern mit Sonja (Sarközi) eine erfahrene Bankerin an der Spitze. Nach dem kurzweiligen Zwischenstopp von Ex-Finanzminister Gernot (Blümel) als CEO ist Superfund-Gründer Christian (Baha) ein echter Coup gelungen. Sonja genießt in Bankenkreisen ein hohes Renommee und hat damals die Easybank groß gemacht, sie kennt sich also aus mit Digitalisierung. Zuletzt war sie Sberbank Europe-Chefin, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...