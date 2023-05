Tesla hat die Tarife an seinen Superchargern in Europa deutlich gesenkt. Je nach Land werden von Beobachtern Preisrückgänge um bis zu 25 Prozent gemeldet. In Deutschland sank die Tarifspanne von zuletzt 52 bis 59 Cent auf nun 39 bis 47 Cent pro Kilowattstunde. Dabei handelt es sich um die Preise für Tesla-Fahrer. Sie variieren nicht nur zwischen einzelnen Regionen, sondern auch zwischen benachbarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...