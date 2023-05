In den vergangenen Monaten zählte die Aktie von SMA Solar zu den stärksten Werten auf dem deutschen Kurszettel. Nach den Zahlen zum ersten Quartal verliert der Wechselrichterspezialist am Donnerstag angesichts der hohen Erwartungen aber deutlich an Boden - dabei konnten sich die Ergebnisse durchaus sehen lassen.SMA Solar ist dank anhaltend hoher Nachfrage und einer besseren Liefersituation gut in das neue Jahr gestartet. Umsatz und Gewinn konnte der Konzern in allen Sparten steigern, wie das Management ...

