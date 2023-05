Hamburg (ots) -Perspektive nach vorne verbunden mit dem Blick zurück - dieser Leitgedanke prägt die Konzertsaison 2023/24 der NDR Radiophilharmonie. "Wir gestalten die Zeit bis zur Neubesetzung der Chefdirigenten-Position ab der Spielzeit 2024/25 mit namhaften Gastdirigenten, die eng mit dem Orchester verbunden sind", erklärt Achim Dobschall, Leiter des Bereichs Orchester, Chor und Konzerte im NDR. "Freuen Sie sich also auf viele interessante Wiederbegegnungen mit vertrauten und geschätzten Dirigentenpersönlichkeiten sowie mit jungen international aufstrebenden Pultstars."Jörg Widmann wird Erster Gastdirigent der NDR RadiophilharmonieDer Komponist und Dirigent Jörg Widmann wird ab der Saison 2023/24 für drei Jahre die Position des Ersten Gastdirigenten der NDR Radiophilharmonie übernehmen. "Seit vielen Jahren habe ich die Freude und Ehre, mit den wunderbaren Musikerinnen und Musikern der NDR Radiophilharmonie zusammenzuarbeiten. Als ich zu Beginn des vergangenen Jahres das Orchester in zwei Konzerten dirigierte, passierte dennoch etwas, was noch weit darüber hinausging: Wir verliebten uns schlichtweg ineinander." Jörg Widmann ist in der neuen Saison bei den Sinfoniekonzerten A und C sowie in der Reihe Klassik Extra als Dirigent und Komponist präsent. Seine Programme sind schon Kunstwerke an sich: Hier kombiniert er Klassiker der Orchesterliteratur mit eigenen Kompositionen, darunter die Deutsche Erstaufführung seines "danse macabre", ein Werk, das die NDR Radiophilharmonie an der Seite anderer internationaler Spitzenorchester beauftragt hat.Eiji Oue, Eivind Gullberg Jensen, Andrew Manze - ehemalige Chefdirigenten in der Reihe CZu den Sinfoniekonzerten C - der Reihe des Chefdirigenten - bittet die NDR Radiophilharmonie in dieser Saison ihre ehemaligen Chefdirigenten Eiji Oue, Eivind Gullberg Jensen und Andrew Manze an das Pult. Mit der Aufführung der Zweiten und der Siebten Sinfonie von Anton Bruckner feiert das Orchester zudem den 200. Geburtstag des österreichischen Komponisten. Das finale Sinfoniekonzert C leitet der neue Erste Gastdirigent Jörg Widmann.Saisoneröffnung mit mediterranem FlairZur Saisoneröffnung am 28. September laden der französische Dirigent Fabien Gabel und die NDR Radiophilharmonie im 1. Sinfoniekonzert A zu einer imaginären Reise durch Spanien ein. Auf dem Programm im Kuppelsaal stehen u. a. Ravels Boléro und Strauss' "Don Juan" sowie de Fallas "Nächte in spanischen Gärten" mit dem Andalusier Javier Perianes als Solist am Klavier.Igudesman & Joo: Ein "Hannover Proms"-Konzert der anderen ArtBereits knapp zwei Wochen zuvor findet am 16. September im Großen Sendesaal ein "Hannover Proms"-Konzert der etwas anderen Art statt: Das bekannte Comedy-Duo, der Geiger und Dirigenten Aleksey Igudesman sowie der Pianisten Hyung-ki Joo, präsentiert gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie unter dem Titel "The Happy Concert" eine atemberaubend temporeiche Show. Mit viel Witz und hintersinnigem Humor werden hier Mozart, Beethoven und Co. gekonnt parodiert und mit anderen Genres kombiniert. "Hannover Proms" ist inzwischen eine schöne und beliebte Tradition in Hannover geworden.Von Midori bis Frank Peter Zimmermann: Geigenelite zu GastEin Schwerpunkt der Saison ist die Aufführung von Violinkonzerten der Klassik bis zur Gegenwart. Und hier gibt sich die internationale Geigenelite die Klinke in die Hand: Midori spielt Detlev Glanerts Violinkonzert von 2017 "An die Unsterbliche Geliebte", Augustin Hadelich debütiert bei der NDR Radiophilharmonie mit Schostakowitschs Violinkonzert Nr. 1, Isabelle Faust ist mit dem Dvorák-Violinkonzert zu hören. Zur illustren Runde gehören außerdem Frank Peter Zimmermann, Carolin Widmann und Valeriy Sokolov.Die Barockkonzerte sind zurück in HerrenhausenNach zwei Jahren im Großen Sendesaal des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen ist die Reihe Barock zurück in Herrenhausen. Im Galeriegebäude wird in der neuen Spielzeit Musik aus Barock bis hin zu Ausflügen in die Klassik geboten, beispielsweise mit Avi Avital an der Mandoline. Wer möchte, kann vorab im Barockgarten flanieren.Freistil mit Hitchcocks "Vertigo" und Sing dela SingHitchcocks Psychothriller "Vertigo" wurde nicht zuletzt durch Bernard Hermanns Musik ein Klassiker. Dieses cineastische Highlight kommt nun in der Freistil-Reihe als Filmkonzert "Live to Projection" in den Großen Sendesaal des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen. Ein ganz anderes Kult-Event ist "Sing dela Sing": Hier darf das ganze Publikum gemeinsam "Skyfall", "Dancing Queen" und andere Popsongs mitsingen - begleitet vom großen Orchester.Kammermusik in allen FacettenFür die Kammermusik-Matineen sowie die Reihe Blaue Stunde im Sprengel Museum haben die Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie abwechslungsreiche Konzertprogramme vom Barock bis hin zum Jazz zusammengestellt. In einem kammermusikalischen Sonderkonzert verabschiedet sich Konzertmeisterin Kathrin Rabus nach mehr als 30 Dienstjahren von ihrem hannoverschen Publikum.Discover Music!Orchester-Detektive mit Malte Arkona, Zwergen-Abo und jede Menge Angebote für Schulen gehören auch in der Spielzeit 2023/24 zum Education-Programm "Discover Music!". Die beliebte Schultour für Grundschulen führt in diesem Jahr durch Schleswig-Holstein, und zwar mit Jörg Schades neuem Musiktheaterstück "Rossinis Notenküche", das im Kleinen Sendesaal des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen in Hannover auch als Familienkonzert zur Aufführung kommt.Starke Präsenz im NDR SendegebietMit zahlreichen Gastkonzerten ist die NDR Radiophilharmonie auch in der neuen Saison im gesamten NDR Sendegebiet und bei den großen Klassik-Festivals des Nordens präsent: Wolfsburg, Göttingen, Wolfenbüttel, Lübeck, Wismar u.a. stehen auf der Liste. Dabei reisen Weltklasse-Künstler wie Alice Sara Ott oder Mischa Maisky mit dem Orchester.Neu: das Schnupper-AboEin neues Angebot zum Kennenlernen ist ab dieser Saison das Schnupper-Abo, zusammengestellt aus der großen Programm-Bandbreite der NDR Radiophilharmonie: vier Konzerte aus den Bereichen Sinfonie, Barock, Filmmusik und Klassik Extra.Eintrittskarten sind ab Freitag, 12. Mai, um 10.00 Uhr online auf www.ndrticketshop.de, telefonisch unter 0511/277 898 99 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.