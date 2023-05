Wenn die Brandwand das Dach um 30 Zentimeter überragt, müssen Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen keinen Abstand mehr halten. Damit will die Bremer Klimaschutz-Senatorin Maike Schaefer mehr Platz für die Solarenergie schaffen.Im Vorgriff auf die nächste Novelle der Bremer Landesbauordnung und unter Verweis auf die geänderte Musterbauordnung des Bundes hat die Klimaschutz-Senatorin Maike Schaefer (Grüne) jetzt per Erlass die Mindestabstände von Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen zu Brandwänden verringert. Bislang galt in Bremen ein pauschaler Mindestabstand von 1,25 Metern. Ab sofort können ...

