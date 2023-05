Berlin (ots) -familie redlich wurde erneut mit dem IHK-Siegel für exzellente Ausbildungsqualität ausgezeichnet. Das ist bereits das dritte Mal in Folge, das die Agentur diese besondere Auszeichnung erhält und somit die einzige Kommunikationsagentur Berlins mit diesem Qualitätsmerkmal bleibt.Andre Redlich, Vorsitzender des Vorstands familie redlich AG und selbst Ausbilder: "Eine exzellente Ausbildungsqualität ist der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft, sowohl für die Auszubildenden als auch für Unternehmen. Mit unserer familie redlich akademie und der erneuten IHK-Auszeichnung als exzellenter Ausbildungsbetrieb zeigen wir, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sind und uns kontinuierlich für eine herausragende Ausbildung einsetzen.""familie redlich gehört zu den 138 Unternehmen in Berlin die exzellent ausbilden, es wurden nahezu alle Anforderungskriterien erfüllt. Damit zählt familie redlich zu den zu den ca. 2,7 Prozent der Ausbildungsbetriebe, die sich für duale Ausbildung und die Fachkräfte "von morgen" engagieren. Mit dem Siegel setzen sie ein Zeichen für Qualität in der Ausbildung", so Katja Krause, Bereichsleiterin Prüfungen Aus- und Weiterbildungen der Industrie- und Handelskammer (IHK).Die durch die familie redlich akademie gesteuerte dezentrale Ausbildung wird momentan von 23 akademist:innen durchlaufen. Unter ihnen befinden sich 13 Auszubildende sowie zehn duale Studierende. Die Ausbildung wird durch zwölf bei der IHK registrierte Ausbilder:innen betreut, die gezielt Einfluss auf die Qualität und Effizienz der Ausbildung nehmen und auch Ansprechpartner:innen für andere ausbildende Kolleg:innen sind.Pressekontakt:Susan SaßPhone: +49 (0)159 01929894E-Mail: s.sass@familie-redlich.dewww.familie-redlich.deOriginal-Content von: Familie redlich AG Agentur für Marken und Kommunikation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65092/5506711