Frauen bewerben sich seltener auf Jobs in Unternehmen mit höheren Löhnen, so eine IAB-Studie. Das hat Gründe, die sowohl die Politik als auch die Wirtschaft angehen können. Dass die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern klafft, ermitteln Organisationen seit Jahren. Das Statistische Bundesamt hat beispielsweise für 2022 eine bereinigte Lohnlücke von 7 Prozent ermittelt. Bereinigt bedeutet, dass Unterschiede etwa im Beruf oder in der Branche bereits herausgerechnet ...

