Reza Karim, Investment Manager Festverzinsliche Wertpapiere - EMD bei Jupiter Asset Management, zu den Wahlen in der Türkei. Die bevorstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei, die am 14. Mai abgehalten werden, dürften die wichtigsten Wahlen in der jüngeren Geschichte des Landes sein. Erdogan ist seit 20 Jahren an der Macht, aber dieses Jahr sieht es so aus, als würden die Wahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...