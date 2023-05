Der Dax und die 16.000er Marke… Das ist noch keine Erfolgsgeschichte. Die jüngsten Versuche des Index, die psychologisch wichtige Marke nachhaltig in Bedrängnis zu bringen, blieben erfolglos. Auch am gestrigen Mittwoch (10.05.) gelang es dem Dax nicht, diese eminent wichtige Zone unter Druck zu setzen. Ein ähnliches Bild bietet sich heute. Unsere beiden Protagonisten E.ON und RWE befinden sich in überaus spannenden charttechnischen Konstellationen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...