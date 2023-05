München (ots) -Noch 3 Spieltage, Endspurt in der 3. Liga und der FLYERALARM Frauen-Bundesliga (FFBL) ab Freitag. Für die FFBL hat MagentaSport zusätzlich zu den Live-Spielen 2 Premieren geplant! Am Sonntag zur Top-Partie Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg wird ab 12.45 Uhr parallel die "Reaction Show" mit den Gurk- Brüdern Marcel und Pascal als Hosts plus Tabea Kemme, Christina Rann, Influencer Diyar (TikTok) und Juliane Wirtz (Bayer Leverkusen) als Gesprächsgäste ausgestrahlt. Das interaktive Format, live bei Tiktok, wurde bereits erfolgreich zur WM und zuletzt beim Topspiel Saarbrücken gegen Dresden erfolgreich eingeführt. Live-Fußball, Interaktion, starke Expertisen, Meinung - alles drin in der "Reaction Show". Ein weiterer Service: Am letzten Spieltag (28. Mai) wird die FFBL erstmalig im deutschen TV auch als Konferenz und als Einzelspiel gezeigt.Für die FFBL wird es eine Rekord-Saison, sportlich geht es oben und unten spannend zu wie nie: der Zweikampf des Spitzenreiters FC Bayern (am Freitag gegen TSG Hoffenheim, ab 19 Uhr live) mit Meister VfL Wolfsburg, die Abstiegsduelle (1. FC Köln gegen SV Meppen am Sonntag ab 15.45 Uhr). MagentaSport geht nun auch neue Wege in der Berichterstattung der FFBL. "Die Reaction Show" wird am Sonntag erstmals beim Frauenfußball eingesetzt. Ziel ist jenseits der Live-Spiele: mehr Menschen für die zunehmende Qualität im Frauen-Fußball zu gewinnen und als Fans zu erhalten.Pascal und Marcel Gurk, beides führende Fußball-Influencer, sind weltmeisterlich darin, neue, jüngere Zuschauergruppen über einen Mix aus Interaktion, Analysen, Meinung und Spaß zu gewinnen. Diesmal haben die Gurk-Brüder mit Tabea Kemme, beste WM-Expertin, Diyar über 1,1 Mio. TikTok-Follower, Reporterin Christina Rann sowie Juliane Wirtz, Schwester von Nationalspieler Florian, ein Top-Aufgebot an Gästen. Bei der Fußball WM in Katar erreichten die Gurk-Brüder mit der "Reaction Show" bereits ein Millionen-Publikum in der Gen Z, ernteten für die inhaltliche Aufbereitung rund um die WM-Spiele viel Lob. Ab 12.45 Uhr geht's am Sonntag los - parallel zu den beiden Live-Partien mit Eintracht Frankfurt (Dritte) gegen VfL Wolfsburg (Zweite) im Schwerpunkt mit Live-Einblendungen sowie MSV Duisburg gegen SC Freiburg.Die zweite FFBL-Premiere erfolgt am letzten Spieltag, 28. Mai: ab 13.45 Uhr, erstmals alle 6 Parallel-Spiele in der Konferenz live dazu die Einzelspiele im Angebot. Mit Simon Köpfer als Moderator und Kathrin Lehmann als Expertin.MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga und der FFBL live.Fußball live bei MagentaSportFreitag, 12.05.20233.Liga - 36. SpieltagAb 18.30 Uhr: FC Ingolstadt - MSV DuisburgFFBL - 20. SpieltagAb 19.00 Uhr: FC Bayern München - TSG HoffenheimSamstag, 13.05.2023FFBL Ab 12.45 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam - Bayer 04 Leverkusen3. Liga ab 13.45 Uhr live im Einzelspiel oder in der Konferenz: SC Freiburg II - SV Elversberg, FSV Zwickau - Dynamo Dresden, 1. FC Saarbrücken - Hallescher FC; Waldhof Mannheim - VfB Oldenburg, SpVgg. Bayreuth - Viktoria Köln, Wehen-Wiesbaden - SC VerlSonntag, 14.05.2023FFBL ab 12.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg, MSV Duisburg - SC FreiburgAb 12.45 Uhr live: Die Reaction Show mit den Gurk-BrüdernFFBL ab 15.45 Uhr: SV Werder Bremen - SGS Essen, 1. FC Köln - SV Meppen3. Liga - 36. Spieltag:ab 12.45 Uhr: RW Essen - TSV 1860 Münchenab 13.45 Uhr: VfL Osnabrück - SV MeppenMontag,15.05.2023ab 18.45 Uhr Erzgebirge Aue - BVB IIPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5506807