Die Heizölpreise starten in der Schweiz und Österreich auf dem Vortagesniveau in den Handel und steigen in Deutschland um durchschnittlich 0,4 Cent pro Liter. Trotz der auf Jahressicht weiterhin günstigen Heizölpreise entwickelt sich die Nachfrage rückläufig. Viele Kunden warten offenbar auf eine erneute Abwärtsbewegung. Vom Weltmarkt kommen gemischte Vorgaben. Die Inflation in den USA stieg weniger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...