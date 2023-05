DJ MARKT USA/Wall Street verhalten aufwärts erwartet

Die Wall Street kommt weiterhin nicht richtig vom Fleck. Am Vortag haben sich Anleger schwer getan, die Verbraucherpreisdaten einzuordnen. Am Donnerstag herrscht leichter Optimismus, doch große Sprünge deutet der Aktienterminmarkt erneut nicht an, der Kassamarkt dürfte etwas fester eröffnen. Eine Zinspause sei durchaus drin, aber für Spekulationen über Zinssenkungen im laufenden Jahr bestehe kaum Anlass, heißt es im Handel mit Blick auf die mittelfristige Geldpolitik der US-Notenbank. Noch vor der Startglocke werden mit den Erzeugerpreisen die nächsten Inflationsdaten bekannt gegeben, doch räumen Händler diesen weniger Marktrelevanz als den Verbraucherpreisen des Vortages ein. Nur bei stark von den Prognosen abweichenden Daten dürfte der Markt reagieren.

Wie ein Damoklesschwert hängt weiterhin der drohende Zahlungsausfall in den USA über den Märkten, sollten sich Republikaner und Demokraten in den kommenden Wochen nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen. Die Republikaner wollen eine Anhebung oder Aussetzung nur im Gegenzug für milliardenschwere Kürzungen der Staatsausgaben billigen. Am Freitag soll weiterverhandelt werden. "Die nachlassende Inflation ist zwar eine gute Nachricht für US-Aktien, aber es gibt viel zu viele Hintergrundgeräusche, einschließlich der Risiken um die Schuldenobergrenze und der anhaltenden Sorgen über die US-Regionalbanken, als dass Anleger wirklich in (Kauf)-Stimmung geraten könnten", heißt es bei den SPI-Vermögensverwaltern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2023 06:20 ET (10:20 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.