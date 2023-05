Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

ADS-TEC Energy GmbH:ADS-TEC Energy (ADSE) berichtet über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 und gibt einen Ausblick auf die Geschäftsentwicklung 2023



11.05.2023 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NÜRTINGEN, Deutschland - 11. Mai 2023 - ADS-TEC Energy plc (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter, ultraschneller Ladetechnologie, gab heute die geprüften Finanzergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2022 und einen Ausblick für 2023 bekannt. Das Unternehmen führt heute um 14:00 Uhr MEZ/ 8:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz durch, um die Ergebnisse zu erörtern. Operative Highlights für das Gesamtjahr 2022 Erfolgreiches Management von Lieferkettenproblemen, Produktion von Systemen und Erbringung von Dienstleistungen ab Werk im Wert von 45,6 Millionen Euro.

Neues ultraschnelles Ladesystem ChargePost, wurde wie geplant im Dezember 2022 erfolgreich eingeführt.

Konzentration auf Blue-Chip-Partner und strategische Kunden, darunter GP-Joule zusammen mit Mobilize Power Solutions, einer Tochtergesellschaft der Renault Group, die den Markt für das Laden von Elektrofahrzeugen für Flotten ausbauen will, und die amperio GmbH, die ihre ersten 100 ChargePosts bestellt hat. Finanzielle Highlights für das Gesamtjahr 2022 Konsolidierter Umsatz von 26,4 Mio. Euro, verglichen mit 33,0 Mio. Euro im Geschäftsjahr 21, beeinträchtigt durch Kunden, die das Produkt bis zum 31.12. nicht abnehmen konnten; die fertigen Produkte befinden sich noch in der Niederlassung des Unternehmens in Alabama und werden auf 2023 übertragen

Betriebliche Aufwendungen von 33,0 Mio. Euro (2021: 15,3 Mio. Euro)

EBITDA von -32,1 Mio. Euro (2021: -15,2 Mio. Euro)

Barmittel zum Jahresende von 34,4 Mio. Euro Ausblick 2023 Umsatz für das Gesamtjahr 2023 voraussichtlich über 100 Mio. Euro

Erwartung eines ausgeglichenen bis positiven EBITDA im Geschäftsjahr 2023

Gesichertes Gesellschafterdarlehen in Höhe von 12,9 Mio. Euro; keine Absicht, in absehbarer Zeit Eigenkapital zu beschaffen

Starker Auftragsbestand in Höhe von 90,0 Mio. Euro, der auf verbindlichen Aufträgen solider Kunden beruht und die Umsatzprognose untermauert

Signifikantes Wachstum wird für 2024 und darüber hinaus erwartet, das durch eine sehr starke Kundendynamik und Markttrends angetrieben wird Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy, sagte: "Wir stehen am Anfang einer großen Transformation und konzentrieren uns insbesondere auf kapitalstarke, Blue-Chip-Kunden mit sehr ambitionierten Wachstumsplänen. Diese Kunden und Partner schätzen die von ADS-TEC Energy angebotene gemanagte Eco-Plattform in Verbindung mit langfristigen Dienstleistungen, die die Total Cost of Ownership optimieren und ihren Business Case sichern.

Die Kombination eines wachsenden, qualitativ hochwertigen Kundenstamms - gepaart mit der Notwendigkeit für Infrastrukturbetreiber, die Nachfrage in ihren Netzen umzusetzen, wird es uns ermöglichen, unsere Plattform erheblich breiter aufzustellen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gut aufgestellt sind, um vom wachsenden Bedarf der Kunden und den positiven Markttrends im Jahr 2023 und darüber hinaus zu profitieren." Impulse in 2023 Neuer Auftrag von einem erstklassigen internationalen Unternehmen in der Größenordnung von 5 Millionen Euro. ChargeBoxen und ChargePosts, die 2023 geliefert werden, bieten dann ultraschnelles Laden an Standorten in Europa und Nordamerika.

Das Servicegeschäft wird 2023 wachsen. Es wird erwartet, dass sowohl mit bestehenden Kunden als auch mit neuen Plattformpartnern langfristige Serviceverträge abgeschlossen werden. Der Wert der physischen und digitalen Dienstleistungen von ADS-TEC Energy zur Optimierung der Gesamtbetriebskosten wird sehr geschätzt.

ADS-TEC Energy Partner JOLT Energy hat kürzlich eine große Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Millionen Euro unter der Leitung von InfraRed Capital Partners abgeschlossen und eine erste Bestellung für eine große zweistellige Anzahl von ChargePosts für 2023 erteilt. Wie JOLT Energy am 5. Mai 2023 bekannt gab, ist geplant, innerhalb der nächsten 18 Monate 1.000 Ladepunkte in Europa zu installieren.

ADS-TEC Energy erschließt neue Marktsegmente für seine Technologie. Die ersten Systeme wurden von einer der größten Autovermietungen in Europa und einem der weltweit führenden Kurierdienstleister bestellt und werden an diese geliefert.

ADS-TEC Energy hat einen Rahmenvertrag mit einem börsennotierten Öl- und Gasunternehmen der Petrochemie unterzeichnet. Ausblick 2024 Bestehende Kunden und Partner prognostizieren und erwarten, dass sie ihre Umsätze im Jahr 2024 deutlich steigern werden, was die starke Dynamik und das Wachstum des ADS-TEC Energy-Geschäfts bestätigt. Informationen zur Telefonkonferenz Teilnehmer können die Telefonkonferenz unter der Rufnummer 1-412-317-5195 oder 1-844-826-3035 (US) erreichen. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird ebenfalls verfügbar sein, indem Sie hier klicken . Bitte loggen Sie sich etwa 5-10 Minuten vor der geplanten Startzeit ein. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird zwei Wochen lang unter der Nummer 1-844-512-2921 für Anrufer aus den USA oder 1-412-317-6671 für Anrufer aus dem Ausland und der Konferenz-ID 10178618 verfügbar sein. Der archivierte Webcast wird im Abschnitt Investor Presentations and White Papers auf der Website des Unternehmens verfügbar sein. Über ADS-TEC Energy ADS-TEC Energy plc, eine in Irland gegründete und an der NASDAQ börsennotierte Aktiengesellschaft ("ADS-TEC Energy"), dient als Holdinggesellschaft für die ads-tec Energy GmbH, unsere in Deutschland gegründete Betriebsgesellschaft ("ADSE GM") und die ads-tec Energy Inc, eine US-Tochtergesellschaft der ads-tec Energy GmbH ("ADSE US" und zusammen mit ADS-TEC Energy und ADSE GM "ADSE"). Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und fertigt ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich der dazugehörigen Energiemanagementsysteme. Seine batteriebasierte Schnellladetechnologie ermöglicht es Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauweise aus. Zuletzt wurde das Unternehmen vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und in den "Circle of Excellence" 2022 aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automotive, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber. Mehr Informationen unter: ads-tec-energy.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2023, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 11. Mai 2023 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com/en/company/invest und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Verwendung von Non-IFRS-Finanzkennzahlen ADS-TEC Energy hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Finanzinformationen, wie z. B. das EBITDA, angegeben, die nicht in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board ("IFRS") herausgegebenen International Financial Reporting Standards erstellt wurden. ADS-TEC Energy verwendet diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen intern zur Analyse seiner Finanzergebnisse und ist der Ansicht, dass die Verwendung dieser Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen für Investoren nützlich ist, um die laufenden Betriebsergebnisse und Trends zu bewerten und die Finanzergebnisse von ADS-TEC Energy mit anderen Unternehmen seiner Branche sowie mit anderen Technologieunternehmen zu vergleichen, von denen viele ähnliche Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen präsentieren. Die Darstellung dieser Non-IFRS-Finanzkennzahlen ist nicht dazu gedacht, isoliert oder als Ersatz für vergleichbare IFRS-Finanzkennzahlen betrachtet zu werden, und sollte nur in Verbindung mit den nach IFRS erstellten Konzernabschlüssen von ADS-TEC Energy gelesen werden. Eine Überleitung der historischen Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen von ADS-TEC Energy zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen ist in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Jahresabschluss-Tabellen enthalten, und Investoren wird empfohlen, diese Überleitungen zu prüfen. Definition und Überleitung von Non-IFRS-Kennzahlen Die Pressemitteilung enthält die folgende Nicht-IFRS-Kennzahl: "EBITDA". ADSE ist der Ansicht, dass diese Kennzahl für Investoren nützlich ist, um die operative Leistung von Periode zu Periode auf einer konsistenten Basis zu bewerten, da sie Posten ausschließt, die unserer Meinung nach nicht auf unsere operative Kernleistung schließen lassen. ADSE definiert das EBITDA als Ergebnis vor Steuern vor (i) Finanzerträgen/(-aufwendungen) und (ii) Abschreibungen und Amortisation. Diese Kennzahl sollte nicht als Maßstab für die finanzielle Leistung nach IFRS angesehen werden, und die in diesen Kennzahlen enthaltenen oder ausgeschlossenen Posten sind wichtige Komponenten für das Verständnis und die Bewertung der finanziellen Leistung von ADSE. Medienkontakte ADS-TEC Energy Europe: Dennis Müller SVP Produktmarketing & Kommunikation press@ads-tec-energy.com Medien - Vereinigte Staaten: Stephannie Depa Breakaway Kommunikation sdepa@breakawaycom.com +1 530 864 0136



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.