Weiteres Quartal mit starker Geschäftsdynamik - Wie erwartet deutliche Prognoseanhebung für 2023



FORTEC Elektronik hat Montag per ad-hoc Mitteilung über die umsatz- und ergebnisseitige Guidance-Anpassung informiert und vorläufige Q3-Kennzahlen veröffentlicht. Auf der Top Line hatten wir dies bereits abgebildet, erhöhen aufgrund der in der Guidance implizierten starken Geschäftsdynamik unsere Prognosen erneut. Ergebnisseitig bilden wir nun eine weitere Margenausweitung ab.



Umsatzstärkstes Quartal der Unternehmensgeschichte: Nach vorläufigen 9M-Zahlen verbuchte das Unternehmen einen Konzernerlös von 78,5 Mio. Euro (+19,0% yoy), was für Q3 eine gesteigerte Umsatzdynamik auf ein Niveau von 29,1 Mio. Euro (+21,9% yoy) impliziert. Sowohl der 9M- als auch der Q3-Wert stellen Rekordniveaus für das Unternehmen dar. So konnten beide Segmente von dem zuletzt hohen Auftragsbestand (Stand 31.03.: 92,4 Mio. Euro) profitieren. Wir gehen davon aus, dass beide Segmente deutlich zweistellig wachsen konnten. Insbesondere die Entwicklung im Segment Stromversorgung dürfte sich nach unserer Einschätzung sehr positiv gestaltet haben. In beiden Geschäftsbereichen dürften auch die normalisierten Lieferzeiten u.a. dank verbesserter Verfügbarkeiten von Halbleiterprodukten positiv auf die Umsatzentwicklung gewirkt haben. Der Auftragseingang dürfte sich leicht unter dem Vorjahresniveau bewegen, wodurch sich, ausgehend von der starken Umsatzdynamik, der Auftragsbestand voraussichtlich normalisieren wird.

Q3-EBIT-Marge steigt signifikant: Im 9M-Zeitraum steigerte FORTEC das EBIT deutlich überproportional um 34,6% yoy auf 8,5 Mio. Euro (Marge: 10,8%; +1,2PP yoy). Für das Q3 bedeutet dies ein EBIT von 3,9 Mio. Euro (+72,0% yoy) und impliziert eine Rekord-EBIT-Marge von 13,4% (+3,8PP yoy). Vor dem Hintergrund anhaltender Preis- bzw. Kostensteigerungen für Material bzw. Produktion ist dieses Ergebnis u.E. herausragend.



Umsatz- und Ergebnisdynamik auf FY-Sicht erhöht: Ausgehend von den starken vorläufigen 9M-Zahlen erhöht der Vorstand die Guidance für Umsatz (97 bis 110 Mio. Euro; vorher: 91 bis 97 Mio. Euro) und EBIT (10 bis 11 Mio. Euro; vorher 8 bis 9 Mio. Euro). Dies beinhaltet ein Umsatzwachstum von 8,9 bis 23,5% yoy, was eine Beschleunigung des dynamischen Top Line-Wachstums aus dem Vorjahr impliziert. Ausgehend von den Guidance Midpoints avisiert das Management entgegen der bisherigen Kommunikation einen weiteren Ausbau der EBIT-Marge auf 10,1%. So scheint es FORTEC nach unserer Auffassung trotz angespannter Lieferketten und Steigerungen bei Material- und Produktionskosten fortwährend zu gelingen, aufgrund eines hochwertigen Produktangebots und der guten Marktpositionierung v.a. bei Design-In-Produkten hochmargige Umsätze zu erzielen. Wir erhöhen folglich unsere Umsatz- und EBIT-Prognose für 2023 und bilden eine Realisierung der Guidance in der oberen Hälfte der avisierten Bandbreiten ab. Aufgrund der starken operativen Entwicklung erhöhen wir ebenso unsere mittelfristige Prognose für Top und Bottom Line.



Fazit: Die vorläufigen Q3-Zahlen inkl. Guidance-Anpassung unterstreichen u.E. die aussichtsreiche Marktposition und Wachstumspotenziale von FORTEC Elektronik. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 34,00 Euro.







