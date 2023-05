PARIS (dpa-AFX) - Der französische Energiekonzern Engie hat im ersten Quartal von der schwächelnden Konkurrent profitiert und blickt nun zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Das Management rechnet laut einer Mitteilung vom Donnerstag damit, das obere Ende der avisierten Gewinnspanne erreichen zu wollen. Laut der Prognose will Engie dieses Jahr aus fortgeführten Geschäften 3,4 bis 4 Milliarden Euro verdienen, was ein Rückgang im Vergleich zu den im vergangenen Jahr erzielten 5,2 Milliarden Euro wäre. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll ebenfalls am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 6,6 bis 7,6 Milliarden Euro landen, wobei hier der Ergebnisbeitrag aus der Kernenergie ausgeklammert wird.

Im ersten Quartal verdiente Engie im Tagesgeschäft exklusive Atomkraft mit 3,8 Milliarden Euro fast 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Treiber waren gestiegene Strom- und Gaspreise, sowie der Ausbau der Erneuerbaren Energien und eine höhere Wasserkrafterzeugung. Die globale Energiemanagement- und Vertriebseinheit der Gruppe - bekannt als Gems -, die Kunden über mehrere Monate oder Jahre Energie liefert, trug am meisten zum Quartalsgewinn bei.

Nach den Pleiten verschiedener Betreiber wendeten sich die Kunden großen Betreibern zu, die ihren Verpflichtungen nicht verfehlten, sagte Finanzvorstand Pierre-Francois Riolacci in einer Telefonkonferenz. Engie habe einen guten Jahresstart hingelegt, mit einer soliden operativen Leistung in einem "günstigen Marktumfeld", sagte Chefin Catherine MacGregor. /lew/mne/mis