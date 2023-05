NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Pharmageschäft der Leverkusener habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Jahresausblick zwar bestätigt worden, doch rechne der Dax-Konzern nun nur noch mit dem unteren Ende der Zielspannen. Das Agrargeschäft laufe derweil insgesamt gut, trotz des Preisdrucks beim Unkrautvernichter Glyphosat./mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 06:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 06:19 / UTC

DE000BAY0017