Carlo Lazzarini (CEO): "Wir setzen unsere profitable Wachstumsstrategie weiter konsequent fort und bauen die PWO-Gruppe kontinuierlich aus. Das hohe Neugeschäft auch des ersten Quartals 2023 unterstreicht unsere starke Marktposition." Ausschüttung einer Dividende von 1,65 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2022

Umfirmierung zu PWO AG

Bestätigung der Jahresprognose für 2023 Oberkirch / Valašské Mezirící / Kitchener / Puebla / Suzhou / 11. Mai 2023 - Die Progress-Werk Oberkirch AG hat gestern ihre Hauptversammlung 2023 abgehalten; vertreten waren rund 61 Prozent des Grundkapitals. CEO Carlo Lazzarini berichtete in seiner Rede den Aktionärinnen und Aktionären für 2022 über ein Geschäftsjahr der Rekorde. PWO erreichte bei vielen Steuerungsgrößen historische Bestzahlen und dehnte zugleich ihre umfassenden Erfahrungen in der Kaltumformung und im Fügen von Metall auf neue Anwendungen und Lösungen aus. So wurden erfolgreich neue Märkte z.B. bei Brennstoffzellen oder Wärmepumpen erschlossen. Auch das Periodenergebnis erreichte einen historischen Spitzenwert. Daher schlugen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung 2023 für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,65 EUR je Aktie vor. Einen Schwerpunkt des Berichts des Vorstands bildete zudem der Ausbau der internationalen Marktposition und spiegelbildlich dazu der internationalen Organisation der PWO-Gruppe. PWO ist heute eine weltweit tätige Gruppe und greift weit über das Progress-Werk Oberkirch hinaus, denkt in standortübergreifenden Strukturen, beliefert Kunden überall in der Welt und sucht ihre globalen Chancen. PWO ist bei ihren Kunden international als Marke mit höchster Reputation für Innovationskraft, Liefertreue und Lieferqualität fest verankert. Wir möchten dies auch in unserem Namen tragen. Daher bat der Vorstand um Zustimmung zur Umfirmierung zu PWO AG. Erste Zahlen für das Auftaktquartal 2023 berichtet Darüber hinaus berichtete Carlo Lazzarini über einen erfolgreichen Start in das Geschäftsjahr 2023. Es entspricht unseren Erwartungen, dass das EBIT vor Währungseffekten im ersten Quartal unter dem Vorjahreswert liegt, da sich die massiven Kostensteigerungen inzwischen spürbar im Ergebnis niederschlagen und damit notwendige intensive Verhandlungen mit unseren Kunden noch nicht abgeschlossen sind. Mit einem hohen Neugeschäft haben wir schon fast die Hälfte des unteren Werts der Zielspanne für das Gesamtjahr 2023 erreicht. Dies unterstreicht erneut unsere hohe Wettbewerbsstärke im globalen Markt. Die Steuerungsgrößen des PWO-Konzerns entwickelten sich im ersten Quartal im Einzelnen wie folgt: Umsatzerlöse: 140,9 Mio. EUR (i. Vj. 130,8 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 6,8 Mio. EUR (i. Vj. 7,8 Mio. EUR)

Die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal bestätigt unsere Erwartungen auch im Hinblick auf unsere Jahresprognose. Sie beruhen auf den Annahmen, dass es 2023 zu keinen größeren Störungen in den Lieferketten - etwa durch pandemiebedingte Einschränkungen oder Wirtschaftssanktionen - kommt, Energie in ausreichendem Umfang verfügbar ist sowie sich keine signifikanten Abweichungen von den antizipierten Preisentwicklungen ergeben. Die Mitteilung zum ersten Quartal 2023 wird am 12. Mai 2023 auf der PWO-Website unter https://www.pwo-group.com/de/investoren-presse/news-publikationen/berichte/ veröffentlicht. Alle Beschlussvorlagen angenommen Die Tagesordnung der Hauptversammlung 2023 umfasste die Vorlage der Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2022 sowie die Beschlüsse über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung der Verwaltung und über die Wahl des Abschlussprüfers sowie des Konzernabschlussprüfers. Ferner war der Beschluss über die Billigung des Vergütungsberichts zu fassen. Die Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat wurden mit großer Mehrheit wiedergewählt. Darüber hinaus wurde die erwähnte Umfirmierung beschlossen und es wurden Beschlüsse gefasst, die das Abhalten virtueller Hauptversammlungen und die Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung ermöglichen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Website von PWO unter https://www.pwo-group.com/de/investoren-presse/hauptversammlung/ zur Verfügung gestellt.

Unternehmensprofil PWO-Gruppe Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft führend mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist. Mit unserer Kompetenz in klimafreundlicher Leichtbauweise sind wir Technologieführer und vereinen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Möglichen. Als sinnstiftender Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene bieten wir 3.000 Mitarbeitenden an 8 Standorten auf 3 Kontinenten ein Zuhause. Wir handeln aus innerer Motivation und Überzeugung, deshalb ist Nachhaltigkeit für uns einer der zentralen Werte der Unternehmensgruppe. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir aber die darin liegenden Chancen ergreifen. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.



