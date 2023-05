Mit großer Anspannung wurden am gestrigen Mittwoch (10.05.) die aktuellen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA erwartet. Vor allem im zinssensiblen Technologiebereich schaute man genau hin. Die vorgelegten Daten sorgten schließlich vor allem im Tech-Bereich für eine gewisse Kaufstimmung. In puncto Quartalsberichtssaison ist zwar das "Gröbste" schon durch, doch der ein oder andere wichtige (Tech-)Konzern muss noch veröffentlichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...