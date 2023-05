Die Q1-Ergebnisse von Lanxess entsprachen den Prognosen. Der Umsatz sank aufgrund schwacher Volumina infolge des Abbaus von Lagerbeständen bei Kunden und einer verhaltenen Nachfrage. Gleichzeitig drückten die geringere Auslastung und der Inflationsdruck auf die adj. EBITDA-Marge. Die aktualisierte Prognose des Managements für das adj. EBITDA im Jahr 2023 in Höhe von 850-950 Mio. EUR entspricht einem Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahr, während zuvor eine Stagnation erwartet wurde. Dies war enttäuschend und deutet darauf hin, dass der Druck auf die Rentabilität in den kommenden Quartalen anhalten könnte (die Prognose lautet auf ein unverändertes Quartalsergebnis in Q2), wobei das Management eine deutliche Erholung erst in H2 erwartet. Positiv zu vermerken ist, dass Lanxess 1,3 Mrd. EUR von der LanxessAdvent International's Engineering Materials JV erhalten hat und diese zum Abbau der Verschuldung nutzt; das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA liegt nun bei ca. 3x. Lanxess richtet sein Produkt- und IP-Portfolio schrittweise von Commodities auf Nischenspezialitäten aus, was die Zyklizität des Geschäfts verringern und den Weg für stabile Umsätze und eine verbesserte Margenentwicklung ebnen sollte.





