Knorr-Bremse ist mit einem wachsenden Auftragseingang und einem Rekordauftragsbestand von 7,1 Mrd. EUR (+19 % gg. Vj.) positiv in das Jahr gestartet. Darüber hinaus stieg der Umsatz im ersten Quartal um 14,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,9 Mrd. EUR und übertraf damit die Konsensschätzung von 1,8 Mrd. EUR, da das Unternehmen in beiden Geschäftsbereichen und in allen Regionen ein starkes Wachstum verzeichnete. Das EBIT stieg in Q1 leicht unterproportional um 4,7% yoy auf EUR 190 Mio. (Konsensschätzung: EUR 188 Mio.). Die EBIT-Marge sank daher um 90 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr, was hauptsächlich auf den Inflationsdruck und den Rückgang des Russlandgeschäfts zurückzuführen ist. Aufgrund der soliden Ergebnisse bekräftigte das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 23. Trotz des schwierigen globalen Wirtschaftsumfelds arbeitet das Unternehmen an der Verbesserung seiner Rentabilität und seines nachhaltigen Wachstums und wird am 18. Juli ein Strategie-Update vorlegen. Die Analysten von AlsterResearch stufen die Aktie erneut auf KAUFEN, Kursziel unverändert EUR 75,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Knorr%20-%20Bremse%20AG





