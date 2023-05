NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Mit der Vereinbarung des Ölkonzerns, seine Kanada-Aktivitäten an Suncor Energy abzugeben, nehme die Geschichte um den Ausstieg aus diesem Geschäft eine neue Wendung, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120271

