AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.157,75 +0,1% +6,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.432,50 +0,2% +20,6% Euro-Stoxx-50 4.324,54 +0,4% +14,0% Stoxx-50 4.034,64 +0,4% +10,5% DAX 15.912,78 +0,1% +14,3% FTSE 7.735,68 -0,1% +3,9% CAC 7.400,65 +0,5% +14,3% Nikkei-225 29.126,72 +0,0% +11,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,26% +0,31 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,26 -0,03 -0,31 US-Rendite 10 J. 3,42 -0,02 -0,46

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,88 72,56 +0,4% +0,32 -9,1% Brent/ICE 76,80 76,41 +0,5% +0,39 -8,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,00 34,99 +0,0% +0,01 -55,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.029,04 2.029,75 -0,0% -0,71 +11,3% Silber (Spot) 24,87 25,43 -2,2% -0,56 +3,8% Platin (Spot) 1.102,25 1.118,90 -1,5% -16,65 +3,2% Kupfer-Future 3,76 3,83 -2,0% -0,08 -1,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street kommt weiterhin nicht richtig vom Fleck. Am Vortag haben sich Anleger schwer getan, die Verbraucherpreisdaten einzuordnen. Am Donnerstag herrscht leichter Optimismus, doch große Sprünge deutet der Aktienterminmarkt erneut nicht an. Eine Zinspause sei durchaus drin, aber für Spekulationen über Zinssenkungen im laufenden Jahr bestehe kaum Anlass, heißt es mit Blick auf die mittelfristige Geldpolitik der Fed. Noch vor der Startglocke werden mit den Erzeugerpreisen die nächsten Inflationsdaten bekannt gegeben, doch räumen Händler diesen weniger Marktrelevanz als den Verbraucherpreisen des Vortages ein. Nur bei stark von den Prognosen abweichenden Daten dürfte der Markt reagieren. Der drohende Zahlungsausfall in den USA bleibt indes Hemmschuh.

Nachdem Walt Disney in ihrem zweiten Geschäftsquartal zwar den Umsatz gesteigert, aber zugleich einen gesunkenen Gewinn verzeichnet hat, geht es für die Aktie vorbörslich um gut 5,4 Prozent nach unten. Zwar übertraf das Unterhaltungsunternehmen gleichwohl die Erwartungen, allerdings sorgte für Enttäuschung, dass der Streamingdienst Disney+ vor allem in Asien stark an Abonnenten verloren hat.

Robinhood Markets (+4,6%) kommen dagegen gut an. Während sich der Umsatz um 47 Prozent ausweitete, stieg auch der Quartalsverlust um 30 Prozent, allerdings fielen beide Kennziffern besser aus als Analysten erwartet hatten. Zudem stieg die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vorquartal.

Ein Kursdebakel erlebte die Aktie des Unterhaltungselektronikherstelles Sonos (-24,5%). Zwar waren die Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, allerdings senkte Sonos den Ausblick für das Gesamtgeschäftsjahr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

METRO (18:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG 2. QUARTAL* 2Q22/23 ggVj 2Q21/22 Umsatz 6.620 +6% 6.245 EBITDA bereinigt 103 -34% 157 EBIT -108 -- -151 Erg nach Steuern/Dritten -153 -- -284 Ergebnis je Aktie -0,42 -- -0,78 * Quelle: Angaben auf der Homepage des Unternehmens - alle Zahlen "wie berichtet"

Weitere Termine

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 242.000 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Impulse liefert weiter die Berichtssaison, die bislang besser als im Vorfeld gedacht gelaufen ist. Mit der laufenden Saison der Hauptversammlungen schütten Unternehmen zudem vermehrt Dividenden aus, am Berichtstag sind es VW-Vorzüge (8,76 Euro) und Symrise (1,05 Euro) aus dem DAX. Wie ein Damoklesschwert hängt weiterhin der drohende Zahlungsausfall in den USA über den Märkten. Die Geschäftszahlen von Bayer kommen nicht gut an. Der Konzern hat zum Jahresauftakt bei nur leicht gesunkenen Einnahmen deutlich weniger verdient. Bayer verlieren 6,8 Prozent. Deutsche Telekom (+1,2%) hat alle Erwartungen geschlagen. Für Merck KGaA geht es um 2,2 Prozent nach oben. Während der Umsatz als "in line" mit der Markterwartung eingestuft wird, ist das EBITDA leicht oberhalb vom Konsens ausgefallen. Engie reagieren mit plus 1,1 Prozent auf die Geschäftszahlen. Das EBITDA habe die Erwartungen deutlich geschlagen, heißt es bei der Citigroup. Hannover Rück (+0,8%) hat vor allem von einem guten Ergebnis in der Personen-Rückversicherung profitiert. Das erste Quartal von Siltronic (-2,4%) ist wie an der Börse erwartet schwach ausgefallen. Für Suse geht es nach einer Gewinnwarnung um 16 Prozent abwärts. GFT brechen 10 Prozent ein - trotz ordentlicher Zahlen. Im Handel werden technische Gründe genannt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:07 Mi, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0926 -0,5% 1,0973 1,0977 +2,1% EUR/JPY 147,00 -0,3% 147,35 147,71 +4,7% EUR/CHF 0,9768 -0,0% 0,9773 0,9775 -1,3% EUR/GBP 0,8674 -0,3% 0,8695 0,8697 -2,0% USD/JPY 134,51 +0,2% 134,27 134,57 +2,6% GBP/USD 1,2591 -0,3% 1,2621 1,2620 +4,1% USD/CNH (Offshore) 6,9474 +0,1% 6,9406 6,9373 +0,3% Bitcoin BTC/USD 27.483,83 -0,1% 27.525,92 28.105,96 +65,6%

Das Pfund zieht nach der Zinserhöhung an. Die Zinserhöhung auf 4,5 Prozent ist zwar im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Vom Ende der Zinserhöhungen ist aber nicht die Rede: Der Zinsgipfel wird bei 4,8 Prozent gesehen. Der Euro fällt auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die US-Preisdaten vom Vortag, die der Fed tendenziell Spielraum für eine Zinserhöhungspause im Kampf gegen die Inflation geben, wirkten zwar stützend, für einen kräftigeren Aufwärtsimpuls sorgten sie aber nicht - auch weil sich die Kerninflation beharrlich hoch zeigte. Ähnlich verhielt es sich mit in China weniger stark als erwartet gestiegenen Verbraucherpreisen. Dort sank die Inflationsrate sogar auf den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren. Das könnte der dortigen Notenbank eine expansivere Geldpolitik zur Ankurbelung der Konjunktur erlauben. In Tokio habe der im Vergleich zum Vortag deutlich festere Yen etwas gebremst, hieß es. In Seoul habe die Senkung der BIP-Wachstumsprognose für 2023 durch die staatliche Denkfabrik Korea Development Institute etwas auf die Stimmung gedrückt, hieß es. Kyowa Kirin hat ihren Gewinnausblick gesenkt, der Kurs fiel um 13 Prozent. Sumitomo Metal Mining (-11,7%) warnte vor einem 74-prozentigen Gewinnrückgang. Fujifilm Holdings (+5,9%) profitierten dagegen von besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen. Panasonic gewannen nach den Geschäftszahlen und der Ankündigung eines über 30-prozentigen Nettogewinnanstiegs 6 Prozent. Subaru gingen nach Quartalszahlen knapp behauptet aus dem Tag, die Aktie des Bauunternehmens Shimizu büßte 2,1 Prozent ein. E-mart brachen in Seoul um 9 Prozent ein, nachdem das Ergebnis die Erwartung verfehlt hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen leicht zurück. Am Mittag rückt dann die Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) in den Fokus. Der Leitzins dürfte ein weiteres Mal um 25 Basispunkte erhöht werden. Es wäre die zwölfte Zinserhöhung in Folge. Die Notenbanker stehen nach Einschätzung der Zinsstrategen der Helaba trotz der bisher erfolgten Straffung unter Handlungsdruck. Die EU-harmonisierte Inflationsrate liege dort jenseits der 10-Prozent-Marke.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

hat zum Jahresauftakt bei nur leicht gesunkenen Einnahmen deutlich weniger verdient. Ursächlich dafür waren rückläufige Gewinne vor allem im Pharma- und auch im Agrargeschäft, wie das Unternehmen in Leverkusen mitteilte. Der scheidende Bayer-Chef Werner Baumann bestätigte die Jahresziele, nannte als mögliches Risiko aber die deutlich reduzierten Marktpreiserwartungen für glyphosatbasierte Produkte. "Insgesamt rechnen wir mit einer Zielerreichung im unteren Korridor unserer Prognose", sagte er. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sank in den ersten drei Monaten um 14,9 Prozent auf 4,471 Milliarden Euro und damit deutlicher als vom Markt erwartet.

DEUTSCHE TELEKOM

hat im ersten Quartal alle Erwartungen geschlagen. Der Teilverkauf des Funkturmgeschäfts mit einem entsprechenden Bewertungsgewinn katapultierte vor allem den Konzerngewinn in unerwartete Höhen. Auch alle anderen maßgeblichen Kennziffern lagen über den Analystenschätzungen. Außerdem erhöhte der DAX-Konzern die Jahresprognose leicht.

ADIDAS

arbeitet an einer Lösung für die Restbestände des beliebten und margenstarken Yeezy-Design-Sneakers, bekräftigte CEO Björn Gulden auf der Jahreshauptversammlung. Adidas versuche jetzt, einen Teil der Ware zu verkaufen und das Geld den Organisationen zu spenden, die geschädigt worden sind.

EON

Die Ratingagentur S&P sieht bei Eon nach den Ergebnissen für das erste Quartal keinen Anlass für eine Änderung der Bonitätseinstufung. Wie die Agentur mitteilte, bleibt das Rating bei BBB mit einem stabilen Ausblick.

HANNOVER RÜCK

hat im ersten Quartal von einem besseren Ergebnis in der Schaden-Rückversicherung und einem soliden Personen-Rückversicherungsgeschäft profitiert. Die Naturkatastrophenschäden, insbesondere aus dem Erdbeben in der Türkei und Syrien, steckte der Rückversicherer weg. Die Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern.

MERCEDES

Nach den Schüssen im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen ist ein Schwerverletzter im Krankenhaus gestorben. Damit seien zwei Menschen getötet worden, teilte die Polizei in Ludwigsburg am Donnerstag mit. Weitere Verletzte gebe es nicht. Der Täter wurde festgenommen. Für die Bevölkerung bestand demnach keine Gefahr.

MERCK

Ein nachlassendes Geschäft mit Flüssigkristallen und ein schwächelnder Markt für Halbleitermaterialien sorgen für Gegenwind bei Merck. Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern verdiente im ersten Quartal bei einem leicht höheren Umsatz weniger. Das DAX-Unternehmen konkretisierte die Prognose für das Gesamtjahr, welches Konzernchefin Belen Garijo als "Übergangsjahr" bezeichnete.

THYSSENKRUPP

wird nach Darstellung der scheidenden Vorstandschefin Martina Merz auch nach dem Stabswechsel eine Verselbstständigung des Stahlgeschäfts anstreben. Dies biete dem Stahl bestmögliche Zukunftsperspektiven, schrieb Merz zusammen mit Finanzchef Klaus Keysberg im Vorwort zum Quartalsbericht.

BAHN

Bei der Deutschen Bahn steht mit Beginn der kommenden Woche erneut ein Streik an. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft angesichts der stockenden Tarifgespräche ihre Mitglieder zum dritten Warnstreik auf. Der Druck müsse erhöht werden, es werde massive Auswirkungen geben, so die EVG-Tarifvorstände Cosima Ingenschay in einem Mediengespräch.

BAYERNLB

Ein kräftiger Anstieg des Zinsüberschusses und ein geringerer Aufwand haben der Bayerischen Landesbank zum Jahresauftakt einen kräftigen Gewinnanstieg beschert. Trotz des hohen Gewinns wurde die Prognose für das Gesamtjahr nur bestätigt. Die BayernLB erzielte einen Vorsteuergewinn von 447 Millionen Euro nach 29 Millionen im Vorjahreszeitraum.

BAYWA

sieht im ersten Quartal 2023 eine gute Ausgangsbasis, um seine Ergebnisziele im laufenden Jahr zu erreichen. Wie das im SDAX notierte Unternehmen mitteilte, fiel das EBIT im Auftaktquartal mit 91,8 Millionen Euro zwar geringer aus als im Vergleichszeitraum des Ausnahmejahres 2022 mit damals 144,9 Millionen Euro, lag aber deutlich über der Quartalsentwicklung der Vorjahre.

BECHTLE

hat nach einem dynamischen Jahresstart seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, lag das Geschäftsvolumen im ersten Quartal 2023 mit 1,89 Milliarden Euro um 15,8 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatz wuchs um 11,6 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro. Organisch lag das Wachstum bei 8,5 Prozent.

BERTRANDT

hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr per Ende März von einer stärkeren Nachfrage profitiert. Sowohl die Gesamtleistung als auch das Ergebnis kletterten laut Mitteilung prozentual zweistellig. Für das Gesamtjahr ist das Unternehmen etwas optimistischer als bisher.

CANCOM

hat im ersten Quartal 2023 Umsatz und Rohertrag gesteigert und seine Jahresprognose bekräftigt. Mit 317,7 Millionen Euro setzte das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen 7,1 Prozent mehr um als vor Jahresfrist. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich um 10,4 Prozent auf 433,0 Millionen Euro. Der Rohertrag stieg auf 117 (Vorjahr: 107) Millionen Euro.

CEWE

Wachstum in allen Geschäftsbereichen haben dem Fotofinisher Cewe den bisher höchsten Umsatz in einem Auftaktquartal eingebracht. Die Einnahmen kletterten um 13,5 Prozent auf 157,7 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen in Oldenburg mitteilte. Zugleich steigerte Cewe den Gewinn überproportional: Das Gruppen-EBIT kletterte um 3,0 Millionen auf 5,1 Millionen Euro.

DIC ASSET

hat das erste Quartal 2023 trotz einer um 88 Prozent höheren Vermietungsleistung mit einem niedrigeren operativen Ergebnis abgeschlossen. Das operative Ergebnis Funds from Operations (FFO) (nach Minderheiten, vor Steuern) ging in den Monaten Januar bis März auf 12,9 Millionen Euro von 26,7 Millionen im Vorjahreszeitraum zurück. Zur Begründung verwies Dic Asset auf die derzeit höhere Zinslast infolge der VIB-Übernahme und den nahezu vollständigen Wegfall von Transaktionen im Berichtszeitraum.

GFT TECHNOLOGIES

hat bei einem 10-prozentigen Umsatzwachstum im ersten Quartal den operativen Gewinn überproportional gesteigert. In den Monaten Januar bis März wurde ein bereinigtes EBIT von 16,3 Millionen Euro erzielt, ein Plus von 17 Prozent im Jahresvergleich, wie der IT-Dienstleister und Softwareentwickler in Stuttgart mitteilte. Nach Steuern blieben mit 10,5 Millionen Euro 10 Prozent mehr Gewinn.

INDUS

hat im ersten Quartal einen deutlichen Umsatz und Gewinnanstieg verzeichnet. Auch die aufgegebenen Geschäftsbereiche zeigten sich verbessert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Indus Holding.

HAPAG-LLOYD

hat angesichts sinkender Transportmengen und Frachtraten im ersten Quartal drastische Einbrüche bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Die Hamburger Reederei meldete ein Konzernergebnis von 2,03 Milliarden Dollar gegenüber 4,86 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

INDUS

hat im ersten Quartal einen deutlichen Umsatz und Gewinnanstieg verzeichnet. Auch die aufgegebenen Geschäftsbereiche zeigten sich verbessert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Indus Holding. Der Umsatz stieg im Quartal um 8,2 Prozent auf 451 Millionen Euro. Das EBIT legte auf 44,8 von 41,4 Millionen Euro zu.

JENOPTIK

hat im ersten Quartal den Gewinn erneut deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und die Marge entsprechend spürbar verbessert. Die Erwartungen von Analysten wurden sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis übertroffen. Den Ausblick für 2023 bekräftigte der im TecDAX und SDAX notierte Thüringer Technologiekonzern.

LEIFHEIT

hat angesichts eines schwierigen Marktumfelds und hohen Kosten im ersten Quartal einen überproportionalen Ergebnisrückgang verzeichnet. Der Umsatz sank laut Mitteilung um 2,1 Prozent auf 70,3 Millionen Euro. Das EBIT verringerte sich wegen hoher Beschaffungskosten um gut ein Zehntel auf 2,3 Millionen Euro. Nach Steuern sackte der Gewinn sogar um knapp ein Drittel auf 1,3 Millionen Euro ab.

METRO

hat im Zusammenhang mit dem Abschluss des Verkaufs des Indien-Geschäfts die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr sowie mittelfristig bestätigt. Das Unternehmen peilt im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 eine Rückkehr zu Gewinn und Dividende an, nachdem es zwei Jahre in Folge wegen Nettoverlust die Dividende ausgesetzt hat. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 per Ende September sieht ein währungs- und portfoliobereinigtes Umsatzwachstum zwischen 5 und 10 Prozent vor.

PFEIFFER VACUUM

hat seinen Umsatz im ersten Quartal dank einer soliden Nachfrage deutlich gesteigert. Höhere Kosten und Investitionen sorgten aber für einen langsameren Anstieg des operativen Gewinns, was zu einer niedrigeren Marge führte. Den Ausblick bestätigte das Unternehmen, das zwar ein solides zweites Quartal erwartet, aber ab der zweiten Jahreshälfte eine Abschwächung der Nachfrage aufgrund der Bedingungen auf dem Halbleitermarkt.

SIXT

Belastet von höheren Kosten und Investitionen hat der Autovermieter Sixt im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Das Ergebnis sackte trotz deutlich erhöhter Umsätze um rund zwei Drittel ab. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Münchener Unternehmen aber.

SÜSS MICROTEC

hat im ersten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert. Die Marge ist jedoch noch weit vom Jahresziel entfernt. Den Ausblick bestätigte das Unternehmen, das Anlagen und Prozesslösungen unter anderem für Chiphersteller anbietet. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 11 Prozent auf 70,4 Millionen Euro. Das EBIT legte auf 2,9 von 2,1 Millionen Euro zu.

TAG IMMOBILIEN

hat im ersten Quartal nach eigenen Angaben vom polnischen Geschäft profitiert, das sich im Aufbau befindet. Sowohl beim Verkaufsergebnis als auch beim wachsenden Vermietungsbestand habe das polnische Standbein Robyg SA bereits steigende Ergebnisbeiträge geliefert, die sich im operativen Gewinn FFO II widerspiegeln, teilte der Hamburger Wohnimmobilienkonzern mit. Der FFO II stieg im Quartal um 12 Prozent auf 51,1 Millionen Euro.

VERBIO

hat im dritten Geschäftsquartal trotz höherer Absatzmengen bei Biodiesel und Biomethan weniger verdient. Der operative Gewinn sackte um zwei Drittel ab, wie das SDAX-Unternehmen bei der Veröffentlichung der vollständigen Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022/23 mitteilte. Die Prognose hatte Verbio bereits Ende April gesenkt.

WESTWING

hat im ersten Quartal die Profitabilität leicht verbessert und operativ einen kleinen Gewinn erzielt - trotz rückläufiger Umsätze, weniger aktiver Kunden und weniger Bestellungen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Münchener Online-Möbelhändler.

ZEAL NETWORK

sieht sich nach dem ersten Quartal auf Kurs. Das SDAX-Unternehmen bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Das Transaktionsvolumen stieg im ersten Quartal um 11 Prozent auf 201 Millionen Euro.

ALLGEIER

hat im ersten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert. Die Prognose wurde bestätigt. Der Umsatz legte im ersten Quartal um 11 Prozent zum Vorjahr auf 124 Millionen Euro zu.

INSTONE REAL ESTATE

bekommt die erhöhte Verunsicherung von privaten und institutionellen Investoren zu spüren. Das Geschäft entwickele sich insgesamt aber im Rahmen der Erwartungen, so dass der Vorstand des Immonbilienunternehmens den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 bestätigte.

MEDIOS

hat im ersten Quartal von einem Wachstum in beiden Geschäftsbereichen, Arzneimittelversorgung und Patientenindividuelle Therapien, profitiert. Der Spezialpharmaanbieter steigerte sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

APPLE

Die italienische Wettbewerbsbehörde hat eine Untersuchung darüber eingeleitet hat, ob Apple seine marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für mobile Anwendungen (Apps) missbraucht hat. Der Behörde zufolge hat Apple eine übermäßig restriktive Datenschutzpolitik gegenüber App-Entwicklern von Drittanbietern verfolgt, die dadurch benachteiligt wurden, wenn es darum ging, den Nutzern ihre Produkte anzubieten.

ING

hat im ersten Quartal dank höherer Zinsen und einer geringeren Risikovorsorge den Gewinn fast vervierfacht und die Erwartungen übertroffen. Zudem lanciert die niederländische Bank ein Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Euro. Der Nettogewinn belief sich in den drei Monaten auf 1,6 Milliarden Euro nach 429 Millionen im Vorjahreszeitraum

TELEFONICA

sieht sich bei seinen Finanzzielen für 2023 auf Kurs. Im ersten Quartal ging das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtungen (OIBDA) leicht von 3,2 auf 3,12 Milliarden Euro zurück, wie der spanische Telekomkonzern mitteilte, der dafür seine spanischen und lateinamerikanischen Geschäfte als Ursache nannte. Organisch wies Telefonica eine OIBDA-Verbesserung um 1,1 Prozent aus. Der Nettogewinn fiel auf 298 von 706 Millionen Euro.

Verbund

hat im ersten Quartal von einer erhöhten Erzeugung aus Wasserkraft sowie stark gestiegenen Terminmarktpreisen auf dem Großhandelsmarkt für Strom profitiert. Der operative Gewinn legte kräftig zu. Mit Blick auf das Gesamtjahr engte der österreichische Konzern die Prognosespannen etwas ein.

WIENERBERGER

hat angesichts steigender Hypothekenzinsen und hoher Inflation im ersten Quartal fast 10 Prozent weniger verdient. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging von 228,3 auf 206,3 Millionen Euro zurück.

HONDA

hat in seinem vierten Geschäftsquartal wegen höherer Kosten und rückläufiger Verkäufe in China 10 Prozent weniger verdient. In den drei Monaten per Ende März verringerte sich der Nettogewinn auf 112 Milliarden Yen (umgerechnet rund 757 Millionen Euro) von 124,8 Milliarden Yen vor Jahresfrist.

SOFTBANK

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut einen Milliardenverlust verzeichnet. Dieser fiel jedoch deutlich geringer aus als im Vorjahr. Im Schlussquartal strich Softbank Investmentgewinne ein.

