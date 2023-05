Immer mehr Informationen landen im Netz, die von KI oder rein für SEO-Zwecke und daher ohne Informationsgehalt generiert worden sind. Mit Google Perspectives sollen Infos von Menschen in der Suche auffindbarer werden. Das könnte aber auch nach hinten losgehen. Google Perspectives: Menschliche Perspektiven in der Suche Google wird den Perspectives-Tab "in den kommenden Wochen" in der Suche ausrollen. Dabei soll das Feature oben zwischen den News-, Bilder- und Shopping-Tabs auftauchen. Tippen Nutzer:innen darauf, öffnet sich ein Pinterest-artiger Feed. Dort angezeigt werden Youtube-Videos, Beiträge von Reddit, Stack Overflow und aus anderen Foren, Posts von persönlichen Blogs und mehr Inhalte, die Google als menschliche Erfahrungsberichte ...

