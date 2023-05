Durch die neuesten Funktionen von Temenos Wealth können PWMs das wachsende Bedürfnis nach Service und Beratung in digitaler Form bedienen

GENF, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) kündigte heute neue Funktionen bei seiner Digital Wealth-Lösung an, die es Banken und Vermögensverwaltern ermöglichen, das digitale Erlebnis mit ausgefeilten Anlageberatungsfunktionen zu verbessern und so den Zugang zu und das Wachstum bei vermögenden Kunden zu fördern.



Die Vermögensverwaltung ist das am schnellsten wachsende Segment im Bankwesen, da ein Generationswechsel im Gange ist und bis 2026 schätzungsweise 81 Billionen US-Dollar zum Vermögenspool hinzukommen werden.

Die Temenos Wealth Advisory Group mit mehr als 40 der weltweit führenden Privatbanken trifft sich beim diesjährigen Temenos Community Forumin Wien, um die Wealth-Strategie von Temenos zu validieren und die zukünftige Produkt-Roadmap zu diskutieren.

Meghna Mukerjee, Strategic Advisor, Aite-Novarica Group, dazu: "Die nächste Generation der vermögenden Privatpersonen ist digital eingestellt. Angesichts des hohen Maßes an Volatilität und Marktunsicherheit besteht ein zunehmender Bedarf an sorgfältig ausgewählten digitalen Dienstleistungs- und Beratungslösungen, die es diesen vermögenden Privatpersonen ermöglichen, die sich verändernde Marktdynamik schneller zu erfassen, und ihnen mehr Kontrolle über ihr Finanzleben geben. Nach unseren Recherchen bietet die Digital Wealth-Lösung von Temenos diese Art von leistungsfähigen, hybriden Modulen, die ein digital erweitertes und zugleich personalisiertes Erlebnis ermöglichen."

Mit den neuen Investment Advisory-Funktionen von Temenos Digital Wealth können Private Wealth Manager (PWMs) ihren Kunden sofortige Echtzeit-Transparenz bezüglich ihres Portfolios bieten und die Zusammenarbeit mit ihnen durch digitale Workflows optimieren. Die Kunden können den Zustand ihres Portfolios im Vergleich zu ihren Anlagezielen anhand einer Reihe wichtiger Kennzahlen wie Vermögensallokation, Risiko und Anlagebeschränkungen leicht verfolgen. Sie können ihr Anlegerprofil überprüfen und ihre Zielstrategie anpassen. Kunden können zudem Anlagevorschläge erhalten und beantworten und sich virtuell mit ihrem Kundenbetreuer über integrierte Videochats und Co-Browsing durch die Nutzung von Temenos Exchange-Partnern verbinden - alles innerhalb einer App.

Darüber hinaus können PWMs die Accelerator-App von Temenos, flexible Komponenten und Low-Code-Tools nutzen, um das gesamte Kundenerlebnis für ihre spezifischen Anforderungen umzugestalten und ihre einzigartige Marke anzuwenden. Wenn die Lösung als SaaS in der Temenos Banking Cloud genutzt wird, unterstützt sie Banken dabei, die Digitalisierung zu beschleunigen und die Entwicklungskosten zu senken.

Alexandre Duret, Senior Product Director, Temenos: "Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs bieten die neuen Beratungsfunktionen unserer Digital Wealth-Lösung etablierten Anbietern die Möglichkeit, relevant zu bleiben und ihre Präsenz bei der neuen Generation von vermögenden Kunden zu erweitern. Wichtig ist, dass die Lösung die digitale Interaktion verbessert und gleichzeitig ein hybrides Modell unterstützt, das eine optimale Zusammenarbeit zwischen Kunden und ihren Kundenbetreuern sicherstellt."

Mit Kunden wie Schrodersoder Mirabaud, neuen Herausforderern im Digitalbereich wie Alpiansowie der internationalen Abteilung einer erstrangigen US-amerikanischen Bank ist Temenos eine bewährte und vertrauenswürdige Plattform für die Vermögensverwaltung, die auf die regulatorischen Anforderungen in mehreren Ländern und Wirtschaftsregionen geprüft wurde.

Im Jahr 2022 wurde Temenos im Forrester Wave-Bericht "Digital Wealth Management Platforms"als führend eingestuft und erhielt die beste Position für seine Wealth-Management-Produktstrategie und die Stärke seines Angebots. Dem Forrester-Bericht zufolge "zeichnet sich Temenos durch seine umfassenden durchgängigen digitalen Vermögensverwaltungsfunktionen aus" und "ist in den meisten Bereichen der Produktfunktionalität herausragend. Die Plattform verfügt über eine Roadmap sowie geplante Erweiterungen, die sicherstellen, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird".

Temenos ist die einzige Bankenplattform, die bei allen großen öffentlichen Cloud-Anbietern verfügbar ist und von Banken selbst oder als SaaS-Lösung über Temenos Banking Cloud betrieben werden kann.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen 3.000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt.

