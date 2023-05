DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Inflationserwartungen von Konsumenten steigen im März deutlich

Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im März deutlich gestiegen und haben sich damit vom Inflationsziel der EZB von 2 Prozent weiter entfernt. Wie aus der Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) für März hervorgeht, änderten sich die Einkommenserwartungen der Konsumenten kaum. Die Konsumenten erwarten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 5,0 (Februar: 4,6) Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation bei 2,9 (2,4) Prozent.

EZB-Ratsmitglied Nagel: Für September keine Option vom Tisch

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel will nicht ausschließen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen noch mehr als zwei Mal erhöhen wird. Nagel sagte auf die Frage von Bloomberg TV, ob die Kreditkosten auch im September steigen könnten: "Es ist nichts vom Tisch." Die Inflation sei "sehr hartnäckig". Der EZB-Rat hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass er die Zinsen auf eine "ausreichend restriktives Niveau" anheben werde. Nagel zufolge ist das aktuelle Zinsniveau noch nicht restriktiv.

Bank of England erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins zum zwölften Mal in Folge erhöht und signalisiert, dass weitere Erhöhungen möglich sind, während sie weniger düstere Prognosen für die britische Wirtschaft veröffentlichte. Der Leitzins steigt um 25 Basispunkte auf 4,50 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Schritt gerechnet. Der Beschluss für die Erhöhung fiel mit einer Mehrheit von sieben zu zwei Stimmen. Die zwei Ratsmitglieder stimmen für konstante Zinsen.

BoJ-Gouverneur: G7 muss vielleicht auf US-Schuldengrenze reagieren

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hat erklärt, dass die Gruppe der sieben wichtigsten Industrieländer (G7) bereit sein müsse, die Auswirkungen der Gespräche über die Schuldenobergrenze in den USA zu analysieren und darauf zu reagieren, falls dies notwendig sei. "Wenn dies zu einem großen Problem wird, könnte es schwierig zu lösen sein, zum Beispiel nur durch die Fed", sagte Ueda bei einer Pressekonferenz. "Aber ich glaube, dass die US-Regierung ihr Bestes tun wird, um eine solche Situation zu vermeiden."

Steuerzahlerbund mahnt stabilitätsorientierte Finanzpolitik an

Vor der mit Spannung erwarteten Steuerschätzung hat der Bund der Steuerzahler die Bundesregierung vor neuen Schulden gewarnt und einen finanzpolitischen Kurswechsel gefordert. "Deutschland ist bei Steuern und Sozialabgaben weltweit im Spitzenfeld", sagte Verbandspräsident Reiner Holznagel der Neuen Osnabrücker Zeitung. Bürger und Betriebe ständen allein bei den Steuerzahlungen vor einem Abgabenrekord von 1.000 Milliarden Euro. "Mit diesem vielen Geld muss endlich wieder eine stabilitätsorientierte Finanzpolitik gelingen - ohne Umwege über kreative Schuldenfonds und Krisen-Erfindungen."

Union kritisiert Ergebnisse zur Flüchtlingspolitik

Die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andrea Lindholz, hat das Bund-Länder-Treffen zur Flüchtlingspolitik als "Gipfel der verpassten Chancen" bezeichnet. Die CSU-Politikerin sagte im RBB, 1 Milliarde Euro mehr sei "ein kleines Zeichen". "Was die Kommunen eigentlich gefordert haben, ist Planungssicherheit in der Finanzierung, gerade auch, was den Integrationsbereich angeht - und ist eine deutliche Verringerung des Zustroms der irregulären Migration, und gerade für diese beiden Punkte fehlte es gestern an echten Lösungen."

Kritik aus Grünen-Fraktion am Flüchtlingskompromiss

In den Reihen der Grünen regt sich Protest gegen die beim Flüchtlingsgipfel beschlossenen Regelungen zur Verschärfung der Migrationspolitik. "Das Ergebnis aus der MPK überschreitet alle roten Linien, die ich mir als grüne Abgeordnete vorstellen kann", sagte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Karoline Otte der Süddeutschen Zeitung. "Der MPK-Beschluss zielt darauf ab, die Rechte Geflüchteter massiv zu beschneiden. Das Grundrecht auf Asyl wäre damit Geschichte." Aus Fraktionskreisen verlautete laut der Zeitung, nach dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwochabend habe es in Teilen der Fraktion deutlichen Unmut über die Beschlüsse gegeben, die als "fundamentale Einschränkung von Rechten der Geflüchteten" wahrgenommen würden.

BDI: Cosco-Einstieg gut für Investitionsstandort Deutschland

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat die Freigabe des Erwerbs einer Minderheitsbeteiligung des chinesischen Konzerns Cosco am Containerterminal Tollerort des Hamburger Hafens begrüßt. "Die Entscheidung der Bundesregierung, die Minderheitsbeteiligung freizugeben, ist gut für den Investitionsstandort und das Import- und Exportland Deutschland", sagte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner. "Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität Deutschlands und der EU erfordern die grundsätzliche Offenheit für ausländische Investitionen an unserem Standort, auch aus China."

Regeln für Künstliche Intelligenz nehmen Hürde im EU-Parlament

Die geplanten Regeln für Künstliche Intelligenz (KI) in der Europäischen Union nehmen Gestalt an: Abgeordnete im Europaparlament in Straßburg stimmten mit breiter Mehrheit für Auflagen für den Gebrauch des Chatbots ChatGPT und anderer KI-Formen. Die EU wäre der erste Wirtschaftsraum weltweit, der Vorschriften für die Künstliche Intelligenz erlässt.

Yellen zweifelt an Berufung auf 14. Verfassungszusatz

US-Finanzministerin Janet Yellen hält es für "rechtlich fragwürdig", ob sich die US-Regierung auf den 14. Verfassungszusatz berufen kann, um die Schuldengrenze effektiv zu ignorieren, und schüttete damit kaltes Wasser auf eine von einigen Demokraten favorisierte Methode zur Vermeidung eines Zahlungsausfalls. Der 14. Zusatzartikel zur US-Verfassung besagt, dass gesetzlich genehmigte amerikanische Schulden "nicht in Frage gestellt werden dürfen".

Australien will Ende von Importbeschränkungen nach China

Nach jahrelangen Sanktionen und inoffiziellen Handelssperren strebt der australische Handelsminister Don Farrell bei einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Wentao am Freitag in Peking die Aufhebung aller chinesischen Importbeschränkungen an. "Während meines Besuchs werde ich mich stark für die komplette Wiederaufnahme ungehinderter australischer Exporte nach China einsetzen - in allen Sektoren", erklärte Farrell. Uneingeschränkter Handel werde Exporteuren und Produzenten in beiden Ländern helfen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.