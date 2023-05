EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: ABOUT YOU Holding SE / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

ABOUT YOU Holding SE: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



11.05.2023 / 14:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ABOUT YOU Holding SE (ISIN DE000A3CNK42): Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Hamburg, 11. Mai 2023 // ABOUT YOU Holding SE ("ABOUT YOU" oder "Gesellschaft"), eines der am schnellsten wachsenden E-Commerce Unternehmen Europas, hat am 11. Mai 2023 die Voraussetzungen für eine Kreditfazilität in Höhe von bis zu 97,5 Mio. EUR geschaffen, indem sie entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit ihren Ankeraktionären Otto (GmbH & Co. KG), Benjamin Otto sowie Aktieselskabet af 12.6.2018 als Darlehensgebern mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß § 111b Abs. 1 AktG abgeschlossen hat. Die Kreditfazilität dient als Back-up zur Liquiditätssteuerung und kann zur Finanzierung der allgemeinen Geschäftstätigkeit genutzt werden. Die Ankeraktionäre halten (teilweise über Beteiligungsgesellschaften) aufgrund von Zurechnungstatbeständen gemeinschaftlich 64,74% am Grundkapital- und den Stimmrechten von ABOUT YOU und sind damit jeweils ein nahestehendes Unternehmen im Sinne des § 111a Abs. 1 AktG.

Die Vereinbarungen enthalten mit Ausnahme der jeweiligen Darlehensvaluta identische Konditionen und sind als sog. nachrangige Laufzeitdarlehen mit einer Laufzeit von zwei Jahren ausgestaltet. ABOUT YOU hat das Recht, die Darlehensvaluta (jeweils pro rata) in frei bestimmbaren Tranchen innerhalb der Darlehenslaufzeit abzurufen und - ohne Vorfälligkeitszinsen auch vor Ablauf der Darlehenslaufzeit - zurückzuzahlen (jeweils pro rata). Es wurde jeweils ein Festzins von 12% p.a. vereinbart, der nur auf abgerufene Tranchen zu entrichten ist; weiterhin wird auf nicht abgerufene Tranchen ein Bereitstellungszins in Höhe von 2% p.a. entrichtet. Auf Basis der verfügbaren Marktdaten halten die Bedingungen der Finanzierung einem Drittvergleich stand, insbesondere enthalten die Kreditverträge Kündigungsgründe, die mit marktüblichen Regelungen bei Bankfinanzierungen vergleichbar sind.

ABOUT YOU wurde bei der Vorbereitung der Vertragsabschlüsse von unabhängigen externen Experten unterstützt.

Hamburg, den 11. Mai 2023

Der Vorstand

11.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com