Das durchgeführte, unabhängige ESG-Rating hat die ESG-Leistung der SEMODU AG mit sehr gut bewertet.

Die SEMODU AG stärkt mit sehr ambitionierten Zielen und sinnvollen Lösungen die Transformation zu einem nachhaltigen Wirtschaften und unterstützt die Sustainable Development Goals (SDGs) 7, 9, 11 und 12. Darüber hinaus verstößt die SEMODU AG gegen keines der zentralen Ausschlusskriterien nachhaltiger Investoren.



Die SEMODU AG bezieht Nachhaltigkeitspotentiale und -Risiken umfassend in sämtliche Geschäftsaktivitäten ein. Die ESG- Abteilung und die an verschiedenen Positionen des Unternehmens angesiedelte Nachhaltigkeitsexpertise reflektieren Klima und Nachhaltigkeitsrisiken sowie Auswirkungen umfassend und sind in einer guten Position diese zu kontrollieren und zu reduzieren.



Das Rating der einzelnen ESG-Komponenten lässt sich wie folgt zusammenfassen:

E: Die Ziele und Strategien zur Verbesserung sozialer und ökologischer Auswirkungen der Produkte, die Schonung natürlicher Ressourcen in der Produktion und die Reduktion klimarelevanter Emissionen im Geschäftsbetrieb werden mit sehr gut bewertet.



S: Es existieren Maßnahmen für gute Einbindung der Mitarbeitenden ins Unternehmen, Qualifizierung, Nicht Diskriminierung und Chancengleichheit. Insgesamt wird die soziale Leistung mit sehr gut bewertet.



G: Die SEMODU AG unterstützt soziales Engagement der Mitarbeitenden und ist Mitglied in Verbänden, welche nicht in Konflikt mit den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens stehen. Die Ziele und Strategien der Unternehmensführung werden als gut bewertet.



Das ESG-Rating wurde unter der Federführung von Franziska Löhr (Head of ESG) und Benedict Heidbüchel, LL.M. (Head of Investor Relations & Asset Management) verantwortet.



Das ESG-Rating ist im Investor-Relations-Bereich unter Finanzpublikationen abrufbar:

https://semodu.com/investor-relations/ .





