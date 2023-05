About You lieferte für das Geschäftsjahr 22/23 Ergebnisse, die das untere Ende der im Januar kommunizierten Zielspannen erreichten. Das ganze Jahr über standen die Margen von AY aufgrund hoher Rabatte und Kosteninflation unter Druck, doch die eingeleiteten Kostenmaßnahmen brachten etwas Entlastung. Das Unternehmen bekräftigte, den Schwerpunkt in erster Linie auf die Verbesserung der Profitabilität zu setzen und im laufenden Jahr die operative Gewinnschwelle zu erreichen. Bisher haben die eingeleiteten Maßnahmen auch erste Früchte getragen, so dass dieses Ziel durchaus in Reichweite zu sein scheint. Dennoch rechnen die Analysten von AlsterResearch weiterhin mit einem negativen Ergebnis. Die Experten von AlsterResearch haben ihre Umsatzschätzungen für GJ23/24 und GJ24/25 gesenkt und das Modell gerollt. AlsterResearch kommt zu einem neuen Kursziel von EUR 6,50 und bekräftigt die KAUFEN-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE





