Das führende Unternehmen für Lieferkettentransparenz FourKites kündigte heute eine exklusive Partnerschaft mit Gravity an, dem Entwickler einer preisgekrönten Lieferkettenmanagement-Plattform für zahlreiche weltweit führende Verlader und Spediteure. Im Rahmen der Partnerschaft wird die von der Plattform von FourKites gebotene Echtzeit-Transparenz auf die erste Meile ausgedehnt vom Zeitpunkt der Aufgabe einer Bestellung bei einem Lieferanten bis hin zur Produktauslieferung über eine nahtlose Integration in die SaaS-Lösung von Gravity.

Häufig ist die erste Meile das entscheidende Bindeglied der Lieferkette, wenn Rohstoffe und gekaufte Fertigprodukte von den weltweiten Lieferanten zu den Produktions- und Vertriebsstätten transportiert werden. "Die letzte Meile der Anlieferung erzeugt viel Aufmerksamkeit und viele Schlagzeilen und verdrängt häufig die Bedeutung der ersten Meile", sagte Mathew Elenjickal, Gründer und CEO von FourKites. "Hat man keine ausreichende Kontrolle über die Vorkette, ist alles, was nach der ersten Meile kommt, weniger effektiv."

Ineffizienzen und Unterbrechungen in der ersten Meile wirken sich in erheblicher Weise auf das Betriebskapital, die Kosten und den Umsatz aus. Bislang versuchen Unternehmen, die erste Meile durch manuelle Prozesse wie etwa Tabellenkalkulationen und Telefonanrufe zu steuern. Dieser umständliche, uneinheitliche Ansatz hat Unplanbarkeit und höhere Kosten zur Folge. Infolgedessen haben die Verlader keinen Überblick darüber, ob ihr Lagerbestand ausreichend ist, um die Produktions- und/oder Vertriebspläne einzuhalten, und sie sind nicht in der Lage, effizient mit ihren Lieferanten zusammenzuarbeiten, um die Materialverfügbarkeit sicherzustellen und die Liefertermine einzuhalten.

Die moderne, benutzerfreundliche SaaS-Lösung von Gravity greift diese Probleme auf und sorgt für Transparenz und Kontrolle über den Bestellprozess von der Auftragserstellung über Änderungen bis hin zur Abwicklung. Diese Lösung lässt sich in die Lösungen für Echtzeit-Transparenz der Sendungen und Order-Intelligence von FourKites integrieren, damit die Kunden eine ausnahmebasierte Single Source of Truth (einheitliche Datenquelle) für den gesamten Bestellungslebenszyklus haben. Die höchst konfigurierbare Lösung, die rasch einsatzbereit ist, ermöglicht eine nahtlose Integration, einfachere Zusammenarbeit und reibungslose Abläufe mit Echtzeit-Updates alles auf einer zentralen Plattform.

"Von allen Transparenzanbietern auf dem Markt haben wir uns für eine Partnerschaft mit FourKites entschieden, weil das Unternehmen enge und vertrauensvolle Beziehungen zu vielen großen Fortune-1000-Kunden unterhält", sagte Graham Parker, CEO und Gründer von Gravity Supply Chain Solutions. "Unsere Partnerschaft wird diesen Marken ein nahtloses, umfassendes Bild ihrer Lieferkette verschaffen, sodass sie schnell und sicher auf jede Situation reagieren können. Wir sind von den innovativen Lösungen, der kollaborativen Kultur und imponierenden Erfolgsbilanz von FourKites bei der Schaffung von Mehrwert für die Kunden beeindruckt und zu einer Zusammenarbeit sehr gerne bereit, um unsere Anstrengungen zu verstärken und dem Markt ein einzigartiges Angebot zu machen."

2015 gegründet, unterhält Gravity mit Hauptsitz in Singapur weitere Niederlassungen in den USA, im Vereinigten Königreich und in Hongkong. Das Unternehmen hat im 3PL- und Speditionsbereich rasch Fuß gefasst und zählt den französischen Mischkonzern Bolloré SE, R?hlig Logistics, Scan Global Logistics und Gebrüder Weiss zu seinen Kunden.

"FourKites expandiert mit Lösungen wie unserer Order Intelligence Suite im Auftrags- und Bestandsmanagement und diese Partnerschaft mit Gravity wird unsere Möglichkeiten noch umfassender erweitern", sagte Elenjickal. "Infolgedessen können unsere Kunden darauf vertrauen, dass ihre Lieferanten die benötigten Komponenten und Teile wie erwartet zum versprochenen Termin liefern und die Verzögerungen, Verwirrung und Kosten unterbinden, die viele Menschen irrtümlicherweise auf Probleme mit der letzten Meile zurückführen."

Die führende Plattform für Lieferkettentransparenz FourKites erweitert die Transparenz über den Transport hinaus auf Höfe, Lagerhäuser, Geschäfte und darüber hinaus. FourKites verfolgt täglich mehr als 3 Millionen Sendungen auf der Straße, Schiene, im Seeverkehr, in der Luft, als Paket und auf der letzten Meile und erreicht mehr als 200 Länder und Gebiete. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.200 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Nahrungsmittel- und Getränkehersteller vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fourkites.com/.

