Bitcoin Kurs fällt plötzlich unter 27.000 Dollar - tiefster Stand seit Ende März

Mit zwischenzeitlich rund 26.800 Dollar kostete eine Bitcoin-Einheit am späten Mittwochabend so wenig wie seit Ende März nicht mehr. Die Freude über sinkende Inflationsraten jenseits des Atlantiks und die damit im Zusammenhang nachlassenden Zinsfantasien schwinden.

Auch wenn sich am Donnerstag die Gemengelage scheinbar vorerst beruhigt hat, bleibt die Konstellation aus charttechnischer- und fundamentaler Sicht angeknackst. Regulierungssorgen beschäftigen US-Unternehmen - geringe Handelsvolumen als Nährboden für Kursverluste Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge haben die Jane Street Group und Jump Crypto in den USA ihre Aktivitäten zurückgefahren, welche als bedeutende Market-Making-Firmen fungieren. Jane Street will global gesehen seine Ambitionen im Krypto-Sektor angesichts bestehender regulatorischer Unsicherheiten weiter herunterschrauben. Demnach sei es schwer, das Geschäft so zu betreiben, dass dies internen Standards entspreche, hieß es.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

