Mainz (ots) -Geheimnisvolle Kreaturen, einzigartige Landschaften: Unter den Wellen der Ozeane liegen zauberhafte Welten. Doch heute sind die Meere so bedroht wie nie zuvor und die Probleme sind vielfältig. Die weltweite Plastikverschmutzung und der industrielle Fischfang bedrohen die Existenz unzähliger Arten. Die Erderwärmung führt zu immer größeren Schäden im marinen Ökosystem. National Geographic-Buchautor und -Fotograf York Hovest hat Menschen begleitet, die sich für den Schutz der Ozeane einsetzen. 3sat zeigt "Helden der Meere" am Mittwoch, 17. Mai 2023, um 20.15 Uhr, anlässlich des Europäischen Tags der Meere am 20. Mai in Erstausstrahlung.York Hovest trifft Menschen, die sich für den Meeresschutz engagieren, und stellt die verschiedenen Lösungen zur Rettung der Ozeane vor. Er spricht mit Meeresbiologinnen und -biologen, Aktivistinnen und Aktivisten über ihre Projekte und begleitet sie bei der Arbeit. Es geht ins tiefe Blau des Atlantiks, wo Hovest mit riesigen Mantas und Pottwalen taucht, und zu den vom Klimawandel bedrohten Korallenbänken der Andamanensee. Außerdem zeigt Hovest nie zuvor aufgenommenes Verhalten von Killerwalen. Und er erzählt von seinen Erlebnissen mit der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd, die vor der Küste Gabuns Jagd auf illegale Fischer macht, denen jährlich Tausende Haie und Delfine zum Opfer fallen. Begleitet von den Filmemacherinnen Sabine Streich und Katrin Eigendorf führt ihn sein Weg überall dorthin, wo sich der Fußabdruck unserer modernen Welt in den Ozeanen wiederfindet, und an jene Orte, wo Menschen zur Rettung der Ozeane bereits einen wichtigen Beitrag leisten.In eindrucksvollen Bildern und Sequenzen zeigt der Film die Schönheit der Meere und die Gefährdung dieser einzigartigen Welt über und unter Wasser. York Hovest porträtiert die "Helden der Meere", stellt ihre Bemühungen vor und setzt dabei Impulse für persönliches Engagement im Meeresschutz. 3sat zeigt "Helden der Meere" (Deutschland 2022; Buch: York Hovest, Sabine Streich und Katrin Eigendorf; Regie: Sabine Streich und Katrin Eigendorf; Projekt, Produzent, Protagonist: York Hovest)am Mittwoch, 17. Mai 2023, um 20.15 Uhr anlässlich des Europäischen Tags der Meere am 20. Mai. Im Anschluss um 21.30 Uhr folgt "Europas Meere in Gefahr".KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Claudia Hustedt, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-15952.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/heldendermeere) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend:die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/helden-der-meere-unterwegs-mit-national-geographic-fotograf-york-hovest),den Film als Presse-Preview (https://pressetreff.3sat.de/mediathek) (nach Log-in),den Trailer (https://presseportal.zdf.de/trailerportal/uebersicht) (nach Log-in)Dokumentarfilme aus dem 3sat-Programm finden Sie in der 3satMediathek hier. (https://www.3sat.de/film/dokumentarfilm)Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5507011