Berlin (ots) -Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bringt heute einen Antrag im Deutschen Bundestag ein, in dem sie die Bundesregierung auffordert, den Wasserstoffhochlauf pragmatisch, schnell und technologieoffen voranzubringen. Zudem lädt die CDU/CSU am 24. Mai 2023 zu einem Wasserstoffgipfel ein. Hierzu erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, und der klima- und energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andreas Jung:Spahn: "Die Ampel vertrödelt den Wasserstoff-Hochlauf. Deutschland kann Wasserstoff-Weltmeister werden, die Voraussetzungen bei Industrie und Gasnetzen sind da. Dafür muss die Ampel aber Tempo machen und pragmatisch vorgehen. Bislang verliert sie sich im Klein-Klein und Überregulierung."Jung: "Wasserstoff ist der Schlüssel für eine klimaneutrale Wirtschaft. Deshalb brauchen wir einen schnellen, pragmatischen und technologieoffenen Hochlauf. Dafür müssen entschieden alle Weichen gestellt werden. Die Ampel dagegen agiert halbherzig und dirigistisch. Mit Überregulierung wird der Wasserstoff-Hochlauf ausgetrocknet!"HintergrundDen Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion finden Sie hier: https://dserver.bundestag.de/btd/20/067/2006706.pdfNähere Informationen zur Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung: https://ots.de/745jSGHintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5507024