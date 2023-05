DJ PTA-News: Frequentis AG: A-SMGCS Level-4-Betrieb am Abu Dhabi International Airport bringt weniger Verspätungen und kürzere Rollzeiten - Automatisierungslösung verbessert Betrieb und Sicherheit

Wien / Österreich (pta/11.05.2023/14:30) - * Ein Jahr Zusammenarbeit zwischen Global Air Navigation Services (GANS) und ATRiCS * Vollautomatische Erkennung und Lösung von Konflikten zwischen Flugzeugen und Fahrzeugen * Vorteile für Fluggesellschaften wie Etihad Airways am Abu Dhabi International Airport

Seit der Einführung des ATRiCS TowerPad-Systems (T-PAD) am 7. März 2022 durch Global Air Navigation Services (GANS) und ATRiCS, ein Mitglied der Frequentis-Gruppe, profitiert Abu Dhabi Airports von operativen und sicherheitstechnischen Vorteilen. Beim T-PAD kommt das Level 4 Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) zum Einsatz.

Das hochmoderne Tower-Automatisierungssystem von ATRiCS bringt ein einzigartiges Integrationslevel und sorgt für vollautomatische Konflikterkennung und -lösung zwischen Flugzeugen und Fahrzeugen am Flughafen. Für die verschiedenen Fluglinienbetreiber am Abu Dhabi International Airport, darunter auch die heimische Fluglinie Etihad Airways, bringt das erhebliche Vorteile.

Als Endnutzer, der Flugplatzkontrolldienste anbietet, hat GANS die System- und Betriebsanforderungen vorbereitet, das Projekt geleitet und die auf die Betriebsumgebung des Abu Dhabi International Airport zugeschnittene Betriebsmethode erstellt.

GANS hat auch die Schulungen für die Fluglotsen und Ingenieure durchgeführt, die Sicherheitsbewertung entwickelt, behördliche Genehmigungen erhalten und war aktiv an den luftseitigen Tests und den Tests im Schattenmodus vor der Implementierung beteiligt.

Im ersten Jahr hat das System dem Flughafen operative Vorteile gebracht, wie die Verkürzung der Funkübertragungszeit um durchschnittlich sechs Sekunden bei jeder Ankunft und acht Sekunden bei jedem Abflug, wodurch den Fluglotsen mehr Zeit für Planungs- und Koordinierungsaufgaben zur Verfügung steht.

Ein deutlicher Sicherheitsgewinn war die Reduktion von Störungen auf der Rollbahn während der Betriebszeit von "Follow the Greens". Die Bodenbeleuchtung des Flugplatzes wird nun vollständig automatisiert und über T-PAD gesteuert.

"Die Anwendung steht im Einklang mit der Strategie von GANS, innovative technologische Entwicklungen zu nutzen, um unseren Kunden verbesserten Service zu bieten. TowerPad erweist sich weiterhin als leistungsfähig und ermöglicht eine Kapazitätserweiterung angesichts der steigenden Nachfrage im Luftverkehr am Abu Dhabi International Airport", sagt Yahya Al Hammadi, CEO von GANS.

ATRiCS T-PAD implementiert die Level 4 A-SMGCS-Funktionen für die Leit- und Lenkungsdienste durch automatisches Schalten der Mittellinienbefeuerung und Stoppleisten, und bietet den Nutzern weitere nützliche Funktionalitäten.

"Der Roll-out von ATRiCS T-PAD auf dem Abu Dhabi International Airport bringt die fortschrittlichste Technologie in der gesamten Flugsicherung", sagt Wolfgang Hatzack, Geschäftsführer von ATRiCS. "Wir freuen uns, dass Abu Dhabi Airports von der langfristigen Nutzung profitiert, die dem Flughafen und den Fluglinien Vorteile wie weniger Verspätungen und kürzere Rollzeiten bringt, dank einer besseren Vorhersagbarkeit von Abflügen und Landungen. Als Teil von Frequentis OneATM werden ATRiCS-Produkte auch in Tower-Lösungen eingesetzt. So werden marktführende Technologien zu einem einzigen offenen ATM-Ökosystem vereint."

TowerPad wurde während der diesjährigen Airport Show auf dem GANS-Stand präsentiert.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.100 MitarbeiterInnen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und RepräsentantInnen über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

Über Global Air Navigation Services

Mit über 900 hochqualifizierten Fachleuten ist GANS ein führender Anbieter von Flugsicherungs- und Beratungsdiensten. Das Unternehmen bietet die gesamte Palette von Flugsicherungsdiensten an und nutzt dabei sein umfangreiches Netzwerk von Experten, Verfahren und Equipment. Mit seiner umfangreichen Erfahrung aus der Erbringung von Flugsicherungsdiensten an 17 Flughäfen wickelt das Unternehmen jährlich über 740.000 Flugbewegungen ab.

GANS wurde 2007 gegründet und bietet sichere, effiziente und kostengünstige Flugsicherungsdienste an. Sie ist von der nationalen Aufsichtsbehörde zertifiziert und bekannt für ihre spezialisierten technischen Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.

Die Dienstleistungen von GANS umfassen hochwertige und sicherheitskritische Anflug- und Flugplatzdienste, einschließlich zertifizierter Schulungen in ihrer hochmodernen Schulungseinrichtung. GANS hat in neunzehn Ländern Dienstleistungen erbracht und mit Kunden zusammengearbeitet.

Der strategische Fokus von GANS auf kontinuierliche Verbesserung wird durch die Entwicklung, Nutzung und Investition in innovative technologische Fortschritte untermauert, um den Kunden kostengünstige und effiziente Lösungen anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.gans.aero

Kontakt: corp@gans.aero; +971 (0) 2 406 2500

Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

