PRESSEMITTEILUNG Willkie hat Ardian bei der Akquisitionsfinanzierung der LIFTKET Gruppe beraten Willkie hat Ardian France S.A. ("Ardian") bei der Finanzierung hinsichtlich des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an der LIFTKET Gruppe ("LIFTKET") beraten. LIFTKET wurde 1948 in Wurzen, Deutschland, gegründet und ist heute ein führender europäischer Hersteller von elektrischen Kettenzügen und dazugehörigen Steuerungssystemen für kritische Anwendungen. Rund 300 Mitarbeiter entwickeln, produzieren und vertreiben elektrische Kettenzüge, die den höchsten Sicherheitsstandards gerecht werden. Berater von Ardian Das Willkie-Team unter Leitung des Partners Jan Wilms (Finance, Frankfurt) bestand aus dem Partner Dr. Markus Lauer (Corporate, Frankfurt), dem Counsel Ludger Kempf (Steuern, Frankfurt) und den Associates Christopher Clerihew und Martin Reichert (beide Finance, Frankfurt). Willkie Farr & Gallagher LLP bietet führende juristische Lösungen zu komplexen, geschäftskritischen Fragestellungen, die Märkte und Branchen umfassen. Unsere rund 1.200 Anwälte in 13 Büros weltweit erbringen innovative, pragmatische und anspruchsvolle juristische Dienstleistungen in rund 40 Rechtsgebieten. Erfahren Sie mehr unter www.willkie.com . Frankfurt am Main, 11. Mai 2023



