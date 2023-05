Die Aktien von Rheinmetall sind am heutigen Donnerstag im Einklang mit dem Gesamtmarkt unter Druck geraten und unter den 50er-EMA im Tageschart gefallen. Damit wurde ein weiteres Schwächesignal generiert. Im Tageshoch sind die Aktien von Rheinmetall erneut am 10er-EMA nach unten abgeprallt, womit ein weiteres Schwächesignal geliefert wurde. Am Vortag hieß es im Insight: "Wahrscheinlich werden die Aktien von Rheinmetall erneut im Bereich um den 50er-EMA ...

