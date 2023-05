Europas größte energiewirtschaftliche Plattform The smarter E Europe und ihre vier Fachmessen präsentieren Technologien, Lösungen und Geschäftsmodelle für die neue Energiewelt und zeichnen Pioniere und Innovatoren aus. Die Besten ihres Fachs werden mit dem The smarter E AWARD, dem Intersolar AWARD, dem ees AWARD sowie und das sind zwei Premieren dem Power2Drive AWARD und dem EM-Power AWARD geehrt. Eine Fachjury hat nun die Finalisten für die internationalen Preise nominiert. Wer die renommierten Auszeichnungen tatsächlich erhält, wird am 13. Juni 2023 am Abend vor dem Messestart von The smarter E Europe im Internationalen Congress Center München verkündet. The smarter E Europe findet mit ihren vier Fachmessen Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe vom 14. bis 16. Juni auf der Messe München statt. In 17 Messehallen mit rund 180.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche erwarten über 2.200 Aussteller mehr als 85.000 Besucher aus 160 Ländern.

Intelligent, innovativ, interdisziplinär Europas größte energiewirtschaftliche Plattform The smarter E Europe widmet sich den Kernthemen der neuen Energiewelt. Stets im Fokus: Solarenergie, Speichertechnologie, Energiemanagement, Smart Grids und E-Mobilität. Herausragende branchenübergreifende Projekte werden mit dem The smarter E AWARD 2023 ausgezeichnet. Unter den Finalisten sind junge Unternehmen: So kombiniert HPS Home Power Solutions Photovoltaikanlagen mit Wasserstoff-Stromspeichern und versorgt in Meckenheim bei Bonn erstmals eine komplette Gewerbeimmobilie CO2-frei mit Strom und Wärme. Fenecon aus Niederbayern präsentiert die erste Ladestation für Elektrobusse im Schweizer Linienverkehr. Auch die Maschinenfabrik Reinhausen und die spanische Firma Wallbox Chargers zählen zu den Finalisten.

Ob Photovoltaik-Module, Stringwechselrichter für Freiflächenanlagen, verbesserte Montage- und Monitoringsysteme die Solarbranche hat sich das Thema "Effizienz" auf die Fahne geschrieben. Das beweisen die Finalisten des Intersolar AWARDs 2023. So befeuern die Klimaschutzziele der Europäischen Union und die gestiegenen Energiepreise die Nachfrage nach Photovoltaik-Modulen (PV-Module) für den Residential-Markt die Hersteller reagieren mit leistungsstärkeren, maximal zwei Quadratmeter großen Modulen wie den ABC-Modulen von Shenzhen Aiko Digital Energy Technology (China). Auch die Anzahl von Spezialangeboten etwa für Dächer mit reduzierter Tragfähigkeit wächst, ein Beispiel sind die flexiblen PV-Module des AWARD-Finalisten Apollo Power aus Israel. Durch den bevorstehenden massiven Ausbau der Wärmepumpentechnologie wird der Trend zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Niedertemperaturwärme (durch photovoltaisch-thermische (PVT) Module) an Bedeutung gewinnen: Sunmaxx PVT aus Deutschland gehört deshalb mit seinem Modul Sunmaxx PX-1 zu den diesjährigen Intersolar AWARD Finalisten.

Für eine zuverlässige Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen sind Batterien und Energiespeichersysteme unverzichtbar. Dabei wird Energiespeicherung immer wichtiger das zeigen auch die Finalisten des ees AWARDs 2023. Die Fachjury hat in diesem Jahr zukunftsweisende Produkte und Lösungen vor allem aus dem Bereich Heimspeicher nominiert. Im Kommen sind kompakte mobile Speichersysteme mit Wechselrichtern, die sowohl im Inselbetrieb an Photovoltaik-Balkonanlagen (zum Beispiel EcoFlow PowerStream von EcoFlow aus China) als auch netzgekoppelt eingesetzt werden können. Bei der Zellchemie geht der Trend zu Lithium-Eisenphosphat-Zellen wie im Speichersystem TrinaStorage Elementa und in einem modularen Heimspeichersystem von Huawei.

Erstmals in diesem Jahr werden Technologien und Geschäftsmodelle für die emissionsfreie Mobilität mit dem Power2Drive AWARD ausgezeichnet. Die Finalisten präsentieren innovative Produkte und Dienstleistungen für die Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, bidirektionale Ladelösungen, Mobilitätsdienstleistungen und Software. Ein klarer Trend der Branche ist die Optimierung von Solarladestationen mit Wechselstrom-Wallboxen mittels Ein- und Drei-Phasenumschaltung, zum Beispiel der eCharger von SMA Solar Technology (Deutschland). 2023 ebenfalls im Fokus: Ladestationen für elektrische Kleinstfahrzeuge wie E-Scooter oder E-Bikes im öffentlichen Raum, die oft mit integrierten Solarmodulen ausgerüstet sind, zum Beispiel die Helios-Ladestation von Solum Photovoltaic Innovation aus Spanien.

Premiere auch für den EM-Power AWARD: Der neue Preis geht an Unternehmen, die mit Technologien und Dienstleistungen wegweisend zu einer stabilen erneuerbaren Energieversorgung rund um die Uhr beitragen. Mit den Produkten und Lösungen der Finalisten des EM-Power AWARDs 2023 lassen sich zum Beispiel erneuerbare Energie, Speicher, Prosumer, E-Mobilität und Power-to-Heat in das Energiesystem integrieren oder Energieflüsse auf verschiedenen Netzebenen und zwischen den Netzteilnehmern überwachen und steuern. Dazu gehören unter anderem innovative Lösungen für das Energiemanagement, etwa LEWIZ des Award-Finalisten Xemex (Belgien), die WATTSTER Box von Wattando (Deutschland), das System ChargePilot von The Mobility House (Deutschland) und das Energy Management System von EnExpert (Italien).

Welche Pioniere und Innovatoren das Rennen um die renommierten Branchenpreise machen, wird am 13. Juni um 18 Uhr im Internationalen Congress Center München (ICM) in Saal 1 verkündet. Auf großer Brühne werden die Preisträger des The smarter E AWARDs, Intersolar AWARDs, ees AWARDs, Power2Drive AWARDs und EM-Power AWARDs geehrt.

