Die Global Air Navigation Services (GANS) und ATRiCS (ein Mitglied der Frequentis-Grupp) haben vor einem Jahr das ATRiCS TowerPad-System (T-PAD) am Abu Dhabi Airport eingeführt. Seit der Einführung profitiert der Abu Dhabi Airport von operativen und sicherheitstechnischen Vorteilen. Das Tower-Automatisierungssystem von ATRiCS bringt ein einzigartiges Integrationslevel und sorgt für vollautomatische Konflikterkennung und -lösung zwischen Flugzeugen und Fahrzeugen am Flughafen. Für die verschiedenen Fluglinienbetreiber am Abu Dhabi International Airport, darunter auch die heimische Fluglinie Etihad Airways, bringt das erhebliche Vorteile. Im ersten Jahr hat das System dem Flughafen operative Vorteile gebracht, wie die Verkürzung der Funkübertragungszeit ...

