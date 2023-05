Berlin (ots) -Dirk Bachmann ist der Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING, der ganzheitlichen Personalberatungs- und Karriereplattform für das Gesundheitswesen. Gemeinsam verbessert das erfahrene Team die Personalsituation der Branche zielgerichtet: So versorgen die Recruiting-Experten Kliniken, Reha-Zentren und medizinische Versorgungszentren mit Fach- und Führungskräften. Gleichzeitig unterstützen sie Arbeitnehmer aus dem Gesundheitssektor dabei, einen Top-Arbeitgeber zu finden, der wirklich zu ihnen passt. Hier erfahren Sie, wie therapeutisches Personal sich entscheidende Vorteile im Bewerbungsprozess sichert.Selbst für langjährig erfahrenes Personal im Gesundheitswesen ist es oft nicht leicht, einen geeigneten Arbeitgeber zu finden. Viele der gefragten Spezialisten begnügen sich nach einer langen und nervenaufreibenden Jobsuche schließlich mit einem Kompromiss. Wirklich glücklich sind sie mit ihrer Anstellung aber nicht. So bleibt bei den Gesundheitsexperten ein fader Beigeschmack, wenn sie an ihren Arbeitsalltag denken. Dass das Berufsleben von therapeutischem Personal auch anders aussehen kann, weiß auch Dirk Bachmann. Als Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING ist er mit den Eigenheiten des Gesundheitswesens bestens vertraut: "Wenn Fachkräfte im Bewerbungsprozess herausstechen, können sie auch Top-Arbeitgeber von sich überzeugen. Hierfür müssen die Therapeuten jedoch einige wichtige Punkte beachten." Wie sich therapeutisches Personal im Bewerbungsprozess abheben und seinen Wunscharbeitgeber von sich überzeugen kann, erfahren Sie im Folgenden.1. Tipp: Sich als leidenschaftlicher und motivierter Kandidat präsentierenZunächst ist es wichtig, die eigene Leidenschaft und Begeisterung für seine Arbeit als Therapeut und für die Branche zu kommunizieren. Wer seine Arbeit mit Freude und der richtigen Motivation ausübt, wird bei seinem Wunscharbeitgeber punkten. Zusätzlich bietet es sich an, bisherige Erfolge und Auszeichnungen im Therapiebereich offen zu kommunizieren. Dabei sollte stets die Motivation hinter dem Beruf im Fokus stehen: Wer offen und authentisch kommuniziert, warum es ihm ein Anliegen ist, Menschen zu helfen, wird sich deutlich von seinen Mitbewerbern abheben.2. Tipp: Eigene Fähigkeiten sowie Erfahrungen betonenZusätzlich sollten Kandidaten ihre persönlichen Qualifikationen und Erfahrungswerte hervorheben. Als Beispiel dafür soll die Approbation von Psychotherapeuten dienen: Diese exzellent ausgebildeten Fachkräfte profitieren von attraktiven Jobchancen, da sie in vielen Bereichen gesucht und dringend benötigt werden. Folglich lohnt es sich in den meisten Fällen auch, den Weg der Approbation zu Ende zu gehen. Gleichzeitig haben Bewerber mit einem Masterabschluss in Psychologie gute Perspektiven, wenn sie zusätzliche Berufserfahrung vorweisen können. Beide Qualifikationen bieten attraktive Chancen auf dem Arbeitsmarkt.3. Tipp: Zwischenmenschliche Fähigkeiten klar herausstellenIm Gesundheitswesen ist die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Patienten von großer Bedeutung. Aus diesem Grund empfiehlt es sich für therapeutisches Personal im Bewerbungsprozess, ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu betonen. Kandidaten sollten also nachvollziehbar aufzeigen, dass sie die Arbeit mit Patienten erfolgreich und mit Freude meistern. Zugleich dürfen Bewerber ihre Stärken im Rahmen der Teamarbeit betonen.Zusätzlich wird von vielen Arbeitgebern vor allem die zeitliche Flexibilität junger Therapeuten geschätzt. Diesen Erfahrungswert können auch erfahrene Psychotherapeuten für sich nutzen. Damit ist es ratsam, seine Flexibilität unter Beweis zu stellen und individuell auf Patientenbedürfnisse einzugehen. Schließlich ist es in diesem Bereich nicht unüblich, auch einmal kurzfristig zur Stelle sein zu müssen. Der Wunscharbeitgeber wird aus diesem Grund eine gut ausgebildete Anpassungsfähigkeit seiner Bewerber zu schätzen wissen.4. Tipp: Beziehungen im Bewerbungsprozess aufbauen und sorgsam pflegenZusätzlich sollten Kandidaten ihre sozialen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Dies kann bereits im Bewerbungsprozess umgesetzt werden. Schließlich geht es hier darum, den Arbeitgeber von der eigenen Person zu überzeugen. Wer daher bereits im Gespräch einen Wert auf den Beziehungsaufbau zu den Gesprächspartnern legt, überzeugt mit sozialer Kompetenz und sichert sich so entscheidende Vorteile gegenüber seinen Mitbewerbern.5. Tipp: Sich von Experten unterstützen lassenUm ihre Erfolgschancen zu steigern, kann sich therapeutisches Personal darüber hinaus Unterstützung von einem erfahrenen Beratungsunternehmen sichern. Recruiting-Experten helfen ihnen dabei, den Bewerbungsprozess zielgerichtet zu meistern. Hierfür bringen Berater beispielsweise fundierte Kenntnisse über ihre Klienten aus dem Gesundheitswesen ein. Außerdem wissen Beratungsunternehmen, welche Bedürfnisse ihre Kunden tatsächlich haben. Auch dieser Erfahrungswert unterstützt Therapeuten dabei, sich von anderen Bewerbern abzuheben und den Wunscharbeitgeber zu überzeugen.Als Spezialist im Gesundheitswesen suchen Sie nach der zu Ihnen passenden Stelle? Egal, ob es sich dabei um Anstellungen im therapeutischen Bereich, Honorararzt Stellenangebote, Assistenzarzt- oder Chefarztstellen, Pflege-Jobs oder um eine Anstellung im Verwaltungs- oder Managementbereich im Gesundheitswesen handelt - das Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING (https://find-your-expert.com/fuer-bewerber) findet für Sie die Stelle, die wirklich zu Ihnen passt! Pressekontakt:FYE International Recruiting GmbHVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Dirk Bachmannpresse@find-your-expert.comwww.find-your-expert.comOriginal-Content von: FYE International Recruiting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167221/5507108