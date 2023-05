Eine Aktie. Montag bis Freitag. Echte Performance: https://bit.ly/3nOPCAf Die Aktie der Woche liefert Ihnen jeden Sonntag einen einzigen Aktientipp in Ihr E-Mail-Postfach. Minimaler Aufwand, geringes Risiko. Jetzt kennenlernen! Die negativen Vorzeichen sind unübersehbar. Eine inverse Zinsstrukturkurve, schwache Frühindikatoren und Unternehmensgewinne unter dem Vorjahresniveau. Dennoch sieht Warburg-Chefvolkswirt Carsten Klude auch gute Gründe, optimistisch zu sein. Nach wie vor habe man beispielsweise "eine sehr gute Lage am US-Arbeitsmarkt". Der für die USA so wichtige Dienstleistungssektor sei wieder im Aufwind. Und viele Haushalte hätten genug Geld zum konsumieren und täten das auch. Sind die Rezessionsbefürchtungen vieler Experten also übertrieben - Man dürfe den Fokus nicht nur auf die "negativen Fakten" legen, so Klude. Wie er die Aussichten für die US-Wirtschaft beurteilt und warum strengere Kriterien bei der Kreditvergabe kein schlechtes Zeichen sein müssen: Das und mehr jetzt im Interview auf w:o TV.