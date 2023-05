© Foto: picture alliance_AP Photo_Richard Drew



Was Aktionäre in der Inflationszeit beachten müssten, warum ein Portfolio mit Schweizer Nebenwerten und Corporate Hybrids derzeit gute Ideen seien... Smart Investor-Interviews mit Investment-Profis!

Die Königsdisziplin

Das Management von Multi-Asset-Portfolios zähle zu den Königsdisziplinen bei der Geldanlage, so Dirk Stöwer, Geschäftsführer der Kontor Stöwer Asset Management. Nach dem Sturm am Anleihenmarkt im vergangenen Jahr sieht der Experte aktuell bei dieser Anlageklasse aufgrund höherer Renditen als in den letzten Jahren gute Gelegenheiten. Diese nutzt er auch in dem von ihm verantworteten KSAM Einkommen Aktiv (WKN: A113US). In der Smart-Investor-Kolumne erläutert Stöwer, was Aktienbesitzer in Inflationszeiten beachten müssen, warum Edelmetalle als Krisenabsicherung gut funktioniert haben und auch weiterhin ein wesentlicher Baustein von Multi-Asset-Portfolios bleiben.

Stabile Schweiz

Die Schweiz gilt als attraktiver Hort der Stabilität in einem krisengebeutelten Europa. Mit dem Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid-Fonds (WKN: A2ASDH) setzen Anleger auf ein High-Quality-Portfolio von 35 bis 45 Schweizer Nebenwerten, die überwiegend eigentümergeführt sind. In der Smart-Investor-Fondsanalyse wirft Patrick Wittek, Geschäftsstellenleiter der Fonds Laden GmbH, einen Blick ins Innenleben des Fonds. Dabei geht er u.a. der Frage nach, welche Vorteile Familienunternehmen bieten, welche Kriterien bei der Aktienauswahl greifen und was beim Risikomanagement besonders beachtet wird.

Die Rückkehr der Zinserträge

Das Jahr 2022 war für Anleiheinvestoren desaströs. Laut Michael Hess, Portfoliomanager Unternehmensanleihen des Asset Managers BANTLEON, sieht die Bilanz seit Jahresanfang besser aus. In der Smart-Investor-Kolumne erläutert der Bond-Experte, warum er Corporate Hybrids für risikobewusste Anleger als eine solide Alternative zu High-Yield-Papieren sieht, die in Stressphasen der Märkte besonders leiden. Darüber hinaus führt Hess aus, welche Renditen Anleger bei Nachranganleihen von Industrieunternehmen erwarten können und warum in diesem Anleihesegment ein aktiver und zugleich selektiver Investmentansatz Trumpf ist.

Kapitulation der Notenbanken

Strauchelnde Banken in den USA und die Rettung der Credit Suisse haben bei Anlegern schlimme Erinnerungen an den Beginn der Bankenkrise vor 15 Jahren geweckt. Im Smart-Investor-Interview gehen Ronald-Peter Stöferle und Mark Valek, Partner und Portfoliomanager der Incrementum AG aus Liechtenstein, der Frage nach, wie die Geldschöpfung der Notenbanken zur Bankenrettung langfristig die Teuerung treibt und warum bei der Zinspolitik der Fed eine Kehrtwende ansteht. Zudem erläutern die beiden Anhänger der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, wie es in den kommenden Monaten mit Gold, Silber, Edelmetallminen und Kryptowährungen weitergehen wird.

Text: Ralph Malisch, Smart Investor