EBITDA von 27,2 Mio. EUR um 2,9% höher als im Vorjahreszeitraum trotz verhaltenem Marktumfeld

Starkes Wachstum der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren auf 62,2 Mio. EUR (+13,8% y-o-y), während die Nettoaufwandsposten um 5,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgingen, was erste positive Auswirkungen der strategischen Reorganisation im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022 zeigt

Assets under Management (AUM) in Höhe von 58,1 Mrd. EUR stiegen um 4,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (55,3 Mrd. EUR) - im Vergleich zum Vorquartal (59,1 Mrd. EUR) sanken die AUM leicht um 1,8%, primär durch marktgetriebene negative Bewertungseffekte

Solide Finanzlage zur Nutzung von Marktchancen: PATRIZIAs Netto-Eigenkapitalquote bleibt weiterhin mit ca. 70% stark, verfügbare Liquidität von mehr als 370 Mio. EUR und ca. 4,0 Mrd. EUR von Kunden zugesagte und noch nicht investierte Mittel in eigenkapitalstarken Fonds

Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt

Augsburg, 11. Mai 2023. PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real Assets, hat heute die Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlicht und die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt, die das Unternehmen dem Markt bereits mit den Finanzergebnissen für das Geschäftsjahr 2022 mitgeteilt hatte.

Im vergangenen Geschäftsjahr wirkten sich geopolitische Umstände und makroökonomische Veränderungen auf die Investitionstätigkeit der Kunden in der gesamten Real Asset Branche aus. Dennoch konnte PATRIZIA aufgrund des zunehmend diversifizierten internationalen Produktangebots in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur und des Geschäftsmodells eines Investment Managers ohne wesentliches eigenes bilanzielles Vermögen, in einem volatilen und sich rasch verändernden Marktumfeld operative Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen.

Finanzielle Ergebnisse

Die AUM stiegen um 4,9% gegenüber dem Vorjahresquartal von 55,3 Mrd. EUR auf 58,1 Mrd. EUR, was primär auf die Konsolidierung des Multi-Managers ADVANTAGE Investment Partners und organisches Wachstum zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorquartal gingen die AUM leicht um 1,8% zurück, da negative Bewertungseffekte nicht vollständig durch organisches Wachstum kompensiert werden konnten.

Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13,8% auf 62,2 Mio. EUR, was auf organisches Wachstum, Konsolidierungseffekte des Multi-Managers ADVANTAGE Investment Partners (konsolidiert ab 1. Dezember 2022) und des Infrastruktur-Investment Managers Whitehelm Capital (konsolidiert ab 1. Februar 2022) sowie auf Gebühren im Zusammenhang mit Projektentwicklungen für Kunden zurückzuführen ist. Gleichzeitig blieben die Kunden- und Marktaktivitäten gedämpft, wenngleich die ersten drei Monate des Jahres traditionell die geringste Investitionstätigkeit aufweisen. Das schwierige Marktumfeld führte zu einem Rückgang der Transaktionsgebühren um 51,9% auf 1,1 Mio. EUR im ersten Quartal 2023. Die leistungsabhängigen Gebühren gingen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21,3% zurück, leisteten jedoch in herausfordernden Zeiten einen wichtigen Ergebnisbeitrag. Die Gebühreneinnahmen insgesamt stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,1% auf 83,7 Mio. EUR, wobei die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren den Rückgang der Transaktionsgebühren und der leistungsabhängigen Gebühren mehr als kompensierten.

Die Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands und Co-Investments gingen planungs- und strategiegemäß um 66,1% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,7 Mio. EUR zurück. Das erste Quartal 2022 enthielt einen Einmalertrag aus der Veräußerung eines der letzten auf der Bilanz verbliebenen Objekte in Großbritannien (Trocoll House). PATRIZIA als Investment Manager hat heute praktisch kein direktes und langfristiges bilanziertes Immobilienvermögen mehr.

Die Nettoaufwandsposten sanken trotz der Erstkonsolidierung von ADVANTAGE Investment Partners und Whitehelm um 5,2% auf 58,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese positive Entwicklung ist in erster Linie auf ein aktives Kostenmanagement sowie sonstige Erträge zurückzuführen. Die Aufwandsposten (brutto) sanken um 2,1% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 61,5 Mio. EUR. Gleichzeitig stiegen die sonstigen Erträge um 160,4% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 3,3 Mio. EUR, was auf den erfolgswirksamen Verkauf des Anteils an dem Technologieunternehmen control.IT im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Insgesamt zeigt die Kostenbasis der ersten drei Monate 2023 auch erste positive Auswirkungen aus der strategischen Reorganisation, welche im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022 erfolgte.

Erläuterung von CEO und CFO

Wolfgang Egger, CEO und Gründer der PATRIZIA SE kommentiert: "Das erste Quartal 2023 zeigt zweifellos, dass wir uns weiterhin in einem sehr schwierigen Marktumfeld befinden, in dem viele unserer Kunden mit einer Reihe von Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die anhaltende Marktunsicherheit, konfrontiert sind. Dennoch waren wir in der Lage, unseren Kunden Investitionsmöglichkeiten zu bieten, die von globalen Multi-Manager-Lösungen im Immobilienbereich über Direktinvestitionen in europäische und japanische Immobilien bis hin zu globalen Investitionsmöglichkeiten im Infrastrukturbereich reichen. Die jüngsten Investitionen in Glasfasernetze in den USA und in Spanien für unsere Kunden im ersten Quartal 2023 sind nur zwei Beispiele für die starke Investorennachfrage nach Infrastruktur- und Smart-City-Lösungen sowie für das stetig wachsende Interesse an Investitionen in den Bereichen Digitalisierung und Dekarbonisierung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass PATRIZIA und unsere Kunden davon profitieren werden, wenn wir diese Megatrends in Investmentprodukten in den kommenden Jahren adressieren."

Christoph Glaser, CFO der PATRIZIA SE ergänzt: "PATRIZIA hat im ersten Quartal des Jahres trotz eines ausgesprochen herausfordernden Umfelds ein passables Ergebnis erzielt. Unsere Kosteneffizienzinitiativen zeigen erste positive Auswirkungen, während die Umsatzerlöse weiterhin durch das Wachstum der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren gestützt werden. Nach einigen Quartalen mit verhaltener Aktivität infolge externer Marktschocks wird die Kundenaktivität dennoch zurückkehren, und wir verfügen über die Produktpalette und lokale Expertise, um unseren Kunden attraktive Anlagemöglichkeiten zu bieten. Gleichzeitig erlaubt uns die anhaltende Stärke unserer soliden Bilanz und unsere finanzielle Flexibilität, Chancen zu nutzen, sobald diese sich ergeben."

Hauptversammlung, Dividendenzahlung und Ausblick

Die Hauptversammlung 2023 der PATRIZIA wird virtuell am 25. Mai 2023 stattfinden. Die geschäftsführenden Direktoren schlagen gemeinsam mit dem Verwaltungsrat eine Dividende von 0,33 EUR pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vor, was einem Wachstum von 3,1% gegenüber dem Vorjahr und der fünften Dividendenerhöhung in Folge entspricht. Die Aktien werden voraussichtlich am 26. Mai 2023 ex-Dividende gehandelt und die Dividende am 30. Mai 2023 ausgezahlt.

Trotz des weiterhin herausfordernden makroökonomischen Umfelds bekräftigt PATRIZIA die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 mit AUM in einer Bandbreite von 60,0 - 65,0 Mrd. EUR und einem EBITDA zwischen 50,0 - 90,0 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge zwischen 15,6% - 24,3% für das Geschäftsjahr 2023 entspricht. Die Prognose geht davon aus, dass sich die Kunden- und Marktaktivitäten in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 beleben werden.



PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets

Die weltweit tätige PATRIZIA bietet seit 39 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semiprofessionelle und private Anleger an. PATRIZIA verwaltet derzeit mehr als 58 Mrd. Euro Assets under Management und ist mit über 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten vertreten. Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, seit 1992 durch die Unterstützung der bundesweiten Initiative "Bunter Kreis" in Deutschland zur Betreuung von schwerstkranken Kindern und seit 1999 mit der Unterstützung der PATRIZIA Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 24 Jahren weltweit rund 280.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag .





