Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der mit in jeder Cloud einsetzbaren cloudnativen Lösungen die Zukunft der Netzwerke neu gestaltet, und i2i Systems, ein führender unabhängiger Anbieter von Software im Bereich Business Support System (BSS) und 5G-Netze für Kommunikationsdienstleister (CSPs), kündigten heute eine strategische Partnerschaft zur Förderung der Zusammenarbeit für Open RAN in der Türkei an.

i2i Systems und Mavenir beabsichtigen, im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft an gemeinsamen Prinzipien, die für die Implementierung und Entwicklung von Technologien für Open-RAN-Netze von Bedeutung sind, zusammenzuarbeiten. Im Hinblick auf das vollständig containerisierte Microservices-Lösungsportfolio von Mavenir wollen i2i Systems und Mavenir in partnerschaftlicher Zusammenarbeit die notwendige Lokalisierung vornehmen, um die Bereitstellung und Verbreitung von Open RAN zu beschleunigen.

"Diese Partnerschaft führt zu einer weiteren Stärkung des Open-RAN-Ökosystems und soll den entsprechenden Lokalisierungsgrad ermöglichen, der zur beschleunigten Bereitstellung und Verbreitung von Open RAN in der Türkei erforderlich ist. Die Zusammenarbeit mit i2i Systems wird Betreiber beim Aufbau einer offenen und disaggregierten Architektur für containerisierte, cloudnative, KI-gesteuerte, automatisierte Netze unterstützen", sagte BG Kumar, President, Access Networks, Platforms and MDE, Mavenir.

"Open RAN ist eine wichtige Marktanforderung für CSPs beim Aufbau ihrer 5G-Netze. i2i Systems beabsichtigt, mithilfe von Mavenir eng mit den Betreibern zusammenzuarbeiten, um Open-RAN-Lösungen basierend auf cloudnativen containerisierten Microservices an die lokalen Marktanforderungen anzupassen", sagte Osman Meral, Chief Technical Officer von i2i Systems. "Mit unserer gemeinsamen Vision für Innovation und Kundenzufriedenheit sind wir auf dem Weg, innovative Lösungen bereitzustellen, die die einzigartigen Bedürfnisse und Anforderungen von CSPs in der Türkei erfüllen."

Über Mavenir

Mavenir entwickelt die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das in jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, cloudnativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, zu verändern, und beschleunigt daher die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com.

Über i2i Systems

i2i Systems wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, Software und hochwertige Produkte speziell für die Telekommunikationsbranche bereitzustellen. Als internationales F&E- und Softwareunternehmen bietet i2i Systems mit seinem erfahrenen Team weltweit die Lösungen mit bester Qualität im Telekommunikationssektor an.

Im Telekommunikationsbereich bietet das Unternehmen durchgängige Full-Stack-Lösungen an, die alle Anforderungen von Serviceprovidern und digitalen Betreibern abdecken. Alle Angebote entsprechen den weltweiten Standards wie TMForum, 3GPP, ETSI usw.

Das Unternehmen bietet die gesamte Software für Business und Operational Support (BSS), die Betreiber im Bereich der Telekommunikation benötigen. Es hat überdies erhebliche Investitionen im 5G-Bereich getätigt und ein fortgeschrittenes Niveau in der Produkt- und Systementwicklung für das 5G-Kernnetz und 5G Radio Access Network (RAN) erreicht.

i2i Systems setzt seine Systeme bei vielen verschiedenen Betreibern in Europa, Amerika, Asien und Afrika erfolgreich ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.i2i-systems.com.

