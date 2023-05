© Foto: picture alliance / NurPhoto | Beata Zawrzel



Im Matrix Book 2023, einem jährlichen Überblick der Investmentfirma Dimensional Fund, befindet sich ein Kapitel über Apples Marktwert im Vergleich zu weltweiten Aktienmärkten.

Einige der Fakten in dem Buch überraschen nicht: Die USA sind beim Aktienmarktwert weltweit führend. Die 40 Billionen US-Dollar an Börsenvermögen in den USA machen fast 60 Prozent des Wertes aller Aktien in der Welt aus. In Japan sind es 4,1 Billionen US-Dollar. Und in Großbritannien 2,6 Billionen US-Dollar oder vier Prozent aller Aktien in der Welt.

Apples Marktkapitalisierung liegt bei 2,7 Billionen US-Dollar - das übersteigt also die gesamte Marktkapitalisierung des Vereinigten Königreichs - dem drittgrößten Aktienmarkt der Welt. Laut Dimensional Funds sind in Großbritannien 595 Unternehmen gelistet, die zusammen eine Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden US-Dollar haben.

Apples Marktwert ist zudem doppelt so groß wie der gesamte deutsche Aktienmarkt, den Dimensional Funds mit 255 börsennotierten Unternehmen aufführt. Laut CNBC könne vor allem die Ausrichtung auf Technologie und Wachstum den Marktcharakter eines Landes beeinflussen. Demnach habe Deutschland - das gemessen am BIP das bei weitem größte Land in Europa ist - trotzdem einen kleineren Aktienmarkt als Großbritannien und Frankreich.

Das liege zum einen daran, dass hier weniger Unternehmen notiert sind, als im Vereinigten Königreich. Zum anderen gebe es in Deutschland mehr Value-Unternehmen. Infolgedessen sei der Marktmultiplikator - der Preis, den Anleger für einen US-Dollar oder einen Euro Gewinn zahlen - deutlich niedriger als in den USA.

Apple hatte im Januar 2022 als erstes Unternehmen der Welt einen Marktwert von drei Billionen US-Dollar erreicht. Laut CoinPriceForecast könnte die Apple-Aktie in den kommenden zehn Jahren einen Preis von 417 US-Dollar erreichen. Das wäre eine Steigerung von rund 140 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion