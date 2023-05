Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Robinhood, Disney, Palantir, PayPal und Tesla)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

C3.ai Advanced Micro Devices Disney NVIDIA PayPal Visa Robinhood Tesla Apple Palantir

Robinhood steigt, nachdem das Unternehmen im letzten Quartal ein schnelleres Umsatzwachstum und geringere Verluste als erwartet gemeldet hat, da die Vorteile höherer Zinssätze den anhaltenden Rückgang der Transaktionen und Nutzer auf seiner Handelsplattform ausgleichen konnten. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr auf 441 Mio. $, lag damit aber über den Prognosen von 422,8 Mio. $. Die transaktionsbasierten Einnahmen sanken um 5 %, da die Nutzerzahlen weiter zurückgingen, was jedoch durch eine fast Vervierfachung der Nettozinserträge ausgeglichen wurde. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer lag Ende März bei 11,8 Millionen und damit unter den von der Wall Street geschätzten 12,1 Millionen. Die Nettoeinlagen stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 18 %, wodurch Befürchtungen über Abflüsse angesichts der Probleme im Bankensektor zerstreut werden konnten. Der bereinigte Nettoverlust weitete sich von 0,18 $ auf 0,57 $ aus, lag aber unter dem erwarteten Verlust von 0,61 $. JPMorgan bezeichnete die Ergebnisse als insgesamt solide und wies darauf hin, dass die Erträge nun schon vier Quartale in Folge gestiegen sind, wobei die Vergleichszahlen leichter zu ermitteln sind. JPMorgan fügte hinzu, dass die Aktivität der Privatanleger nach wie vor gedämpft ist, Robinhood jedoch davon profitieren sollte, wenn die wirtschaftliche Unsicherheit nachlässt und die Risikobereitschaft steigt. JPMorgan bewertet Robinhood mit "Market Outperform" und einem Kursziel von 25 US-Dollar. Piper Sandler ist vorsichtiger und stuft Robinhood mit "Neutral" und einem Kursziel von 10 $ ein.

Disney ist gefallen, nachdem der gleichnamige Streaming-Dienst im zweiten Quartal in Folge Abonnenten verloren hat, möglicherweise als Reaktion auf Preiserhöhungen, und gewarnt hat, dass die Streaming-Verluste im laufenden Quartal größer sein würden, was Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens aufkommen lässt, seine Dienste rentabel zu machen. Die Streaming-Verluste beliefen sich im letzten Quartal auf 659 Millionen Dollar, was eine erfreuliche Nachricht ist, wenn man bedenkt, dass die Analysten eher mit einem Verlust von 850 Millionen Dollar gerechnet hatten. Allerdings verlor Disney+ im Laufe des Dreimonatszeitraums 4 Millionen Abonnenten, nachdem die Preise um etwa 11 % gestiegen waren. Das war enttäuschend, da man erwartet hatte, dass das Unternehmen Kunden hinzugewinnen würde. Außerdem sagte Disney, dass die Streaming-Verluste im laufenden Quartal um etwa 100 Millionen Dollar höher ausfallen werden, was das Unternehmen als einen "Ausrutscher" bezeichnete - wenn auch einen, der die Reise auf dem Weg zur Rentabilität verzögern könnte. In der Zwischenzeit deutete CEO Bob Iger an, dass Disney versuchen könnte, Hulu zu behalten, da das Unternehmen plant, die Inhalte des Dienstes sowie Disney+ später in diesem Jahr auf einer einzigen Plattform anzubieten, was Theorien aufkommen lässt, dass das Unternehmen schließlich versuchen wird, seinen Partner Comcast aufzukaufen. Abgesehen vom Streaming waren die Themenparks und Resorts die treibende Kraft hinter Disneys Umsatzwachstum von 13 % im Quartal, während der bereinigte Gewinn von 1,08 $ im Vorjahr auf 0,93 $ fiel. Bloomberg Intelligence sagte, dass 2023 als ein "Übergangsjahr" betrachtet werden sollte, da die Broker weitgehend zuversichtlich in Bezug auf Disneys Zukunft blieben, wobei mehrere von ihnen das Potenzial für Disney hervorhoben, weitere Kosteneinsparungen in der Zukunft zu finden.

Die Palantir-Aktie steigt und ist auf dem besten Weg, den Höchststand von 2023 zu erreichen, nachdem sie als jüngstes Unternehmen auf den KI-Zug aufgesprungen ist. Das Unternehmen sagte Anfang dieser Woche, dass es erwartet, im Jahr 2023 in jedem Quartal einen Gewinn zu erwirtschaften, in der Hoffnung, dass künstliche Intelligenz einen wichtigen neuen Katalysator darstellen kann. Palantir hat vor kurzem seine generative KI-Plattform auf den Markt gebracht, die dieselbe Technologie verwendet, die auch das erfolgreiche ChatGPT antreibt. Das Unternehmen sagt, das Interesse sei "anders als alles, was wir bisher gesehen haben".

PayPal steigt, nachdem die Aktie gestern auf dem niedrigsten Stand seit September 2017 schloss! Barclays senkte heute Morgen sein Kursziel für den Zahlungsriesen auf 92 $ von 108 $ und schloss sich damit einer Reihe von anderen Brokern an, die ihre Einschätzung nach den Ergebnissen Anfang der Woche gesenkt haben. Die Schlagzeile, die den Ausverkauf in dieser Woche auslöste, war, dass die bereinigte operative Marge des Unternehmens in diesem Jahr nicht so stark wachsen wird wie ursprünglich erhofft. Dies überschattete die Tatsache, dass das Unternehmen die Erwartungen im letzten Quartal übertraf und sagte, dass der bereinigte Gesamtgewinn in diesem Jahr um etwa 20 % steigen dürfte, wobei die Anleger immer noch befürchten, dass dies hauptsächlich auf Kostensenkungen zurückzuführen ist und nicht auf eine Verbesserung der Bedingungen.

Tesla ist heute gefallen. Gestern haben wir erfahren, dass einer der Zulieferer des Unternehmens, Panasonic, die Markteinführung seiner 4680-Batteriezellen verschiebt. Panasonic sagte, dass es plant, die Produktion der Batteriezellen zwischen April und September 2024 hochzufahren, ein Jahr später als zuvor geplant. Panasonic sagte, dies sei notwendig, um die Leistung zu verbessern. Tesla verwendet bereits 4680-Zellen, die laut CEO Elon Musk der Schlüssel zur Verbesserung der Effizienz und zur Senkung der Kosten sind, hatte aber mit eigenen Verzögerungen und Problemen zu kämpfen. Die Zellen werden derzeit im Model Y verwendet, aber Tesla will die Produktion vor der Einführung des lang erwarteten Cybertrucks im nächsten Jahr hochfahren.

Apple, das Foxconn zu seinen wichtigsten Zulieferern zählt, liegt leicht im Minus, da das Unternehmen versucht, die Marke von 173,60 $ zu durchbrechen, nachdem es in den letzten vier Tagen dreimal versucht hat, über dieser Marke zu schließen, und dabei gescheitert ist. Ein Ausbruch über diese Marke würde die Aktie auf ein neues Neunmonatshoch führen. Das Unternehmen übertraf im letzten Quartal die Schätzungen, nachdem es einen überraschenden Anstieg der iPhone-Verkäufe verzeichnete, während die weltweite Smartphone-Nachfrage laut Daten von Canalys um etwa 12 % zurückging. Bloomberg berichtete unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass der für das Video- und Sportgeschäft zuständige Apple-Manager Pete Distad das Unternehmen noch in diesem Monat verlassen wird. Dem Bericht zufolge ist dies mindestens der dritte große Abgang aus Apples schnell wachsender und margenstärkerer Dienstleistungssparte, die kürzlich einen Rekordumsatz verzeichnete.

Halbleiteraktien sorgen weiterhin für Gesprächsstoff, wobei AMD zulegen und auf dem höchsten Stand seit über zwei Monaten eröffnen konnte. Der Konkurrent NVIDIA, der nach der Rallye im Jahr 2023 überbewertet erscheint und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweist, das mehr als doppelt so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, steigt leicht, nachdem Alphabet's Google seine neuen A3-Supercomputer vorgestellt hat, die von NVIDIAs neuesten H100-GPUs angetrieben werden und KI- und Machine-Learning-Anwendungen unterstützen sollen.

