Luisa Neubauer hat im Rahmen der OMR-Konferenz Angestellten, deren Arbeitgeber nicht wirklich nachhaltig agieren, die Kündigung nahegelegt. Und in der Tat sind viele Mitarbeitende in der komfortablen Situation, auswählen zu können. Es war ein denkwürdiger Auftritt, den Klimaaktivistin Luisa Neubauer da anlässlich der Online Marketing Rockstars (OMR) diese Woche in Hamburg hinlegte: "Wenn ihr könnt, kündigt!" war die Message der Aktivistin, die - direkt vor den Logos der großen Konzerne - mit vielen Wirtschaftsvertretern wegen vermeintlichem Greenwashing hart ins Gericht ging. "Ohne Marketing würden diese Marken sich nicht grün waschen können" ist schon eine spannende Aussage auf einem Marketingkongress, der wie kaum ein anderer in Deutschland inzwischen von großen Konzernen nicht nur besucht, sondern auch gesponsert ...

