Nach welchen Kriterien investieren Fondsgesellschaften in Nachhaltigkeit? Im Frankfurter Kreis diskutieren Anlage-Experten mit Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald, welche Alleinstellungsmerkmale die einzelnen Fondsgesellschaften bieten, wie man in ein Projekt des Franziskaner-Ordens investieren kann und wie ein neutrales Siegel die verschiedenen Fonds vergleichbar macht. Geldanlage Fonds Investitionen Sachwertanlage Zins FrankfurterKreis MeinGeldMedien Teilnehmerinnen und Teilnehmer: David Houdek, Nachhaltigkeitsexperte ACATIS Investment Roland Kölsch, Geschäftsführer der QNG, die u.a. das FNG-Siegel verantwortet Christian Zimmermann, Senior Portfolio Manager Amundi Gerhard Simon, Senior Director Retail Funding hep Vertireb GmbH Dr. Elena Curtillet, Head of Fixed Income Fund Management Ampega Investment Isabelle Hägewald, Geschäftsführerin Mein Geld Medien Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema ESG? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de/wirtschaft/esg-mit-neuer-dimension/ https://www.mein-geld-medien.de/nachhaltigkeit/esg-richtlinie-die-finanzwelt-und-das-leben/ https://www.mein-geld-medien.de

