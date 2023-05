Mehr als die Hälfte (56 %) der führenden Unternehmen der Konsumgüterindustrie und 59 der führenden Unternehmen der Telekommunikationsbranche in Europa gehen davon aus, dass das Metaverse positive Auswirkungen auf ihre Branche haben wird

- Jedes zehnte Unternehmen (9 %) geht davon aus, dass 20 - 50 der Einnahmen bis 2030 aus dem Metaverse stammen werden.

- Nur 10 der befragten nordamerikanischen Telekommunikations- und Konsumgüterunternehmen gelangen zu der Einschätzung, dass bis 2025 5 - 20 der Einnahmen aus dem Metaverse stammen werden.

Die führende globale Beratungsgesellschaft Kearney hat heute neue Daten veröffentlicht, die die Umsatzprognosen und die Stimmung von Führungskräften aus der Telekommunikations- und Konsumgüterbranche zum Thema Metaverse wiedergeben. Der Bericht zeigt auch, dass viele Führungskräfte noch unsicher sind, in welcher Form dies geschehen wird und wie sich dies auf die Geschäftsergebnisse ihrer Unternehmen auswirken wird.

Der Pragmatic Leader's Guide to the Metaverse zeigt auf, dass ein Viertel der europäischen Führungskräfte in der Konsumgüter- und Telekommunikationsbranche (25 %) damit rechnet, dass das Metaverse bis 2025 zwischen 5 und 20 des Umsatzes ausmachen wird, wobei mehr als die Hälfte (52 %) diesen Umsatz bis 2030 erwartet. Wie diese neu entstehenden Konzepte allerdings gewinnbringend genutzt werden können, ist nach wie vor unklar und stellt für viele Führungskräfte ein echtes Problem dar. 84 der Führungskräfte in der Telekommunikationsbranche und 64 der Führungskräfte in der Konsumgüterindustrie sind der Meinung, dass Unternehmen in neue Märkte und Kanäle expandieren müssen, um ihre Relevanz in diesem Umfeld sicherzustellen.

Am oberen Ende der Skala erwartet fast jedes zehnte (9 %) führende Unternehmen in Europa, dass bis 2030 zwischen 20 und 50 der Einnahmen aus dem Metaverse stammen werden.

Der Guide stützt sich auf eine qualitative Analyse, in der die Erkenntnisse von 167 hochrangigen Entscheidungsträgern aus den Bereichen Telekommunikation und Konsumgüter in Unternehmen mit 1.000 bis 50.000+ Mitarbeitern im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und Europa genutzt werden.

Im Vergleich zu Europa sagten nur 10 der Befragten in Nordamerika voraus, dass zwischen 5 und 20 der Einnahmen bis 2025 aus dem Metaverse stammen würden. Diese Zahl steigt dann auf 45 der Befragten, die dieses Umsatzniveau bis 2030 vorhersagen.

Insgesamt sehen 56 der Führungskräfte in der Konsumgüterindustrie und 59 der Führungskräfte in der Telekommunikationsbranche in Europa einen positiven Einfluss des Metaverse auf ihre Branche. Einer von vier (24 %) Telco-Führungskräften äußerte sich jedoch "sehr" positiv über die Auswirkungen des Metaverse, verglichen mit nur 3 der Konsumgüterexperten, was zeigt, dass die Stimmung im Technologie- und Kommunikationsbereich immer noch am besten ist.

Eines der größten Risiken im Zusammenhang mit dem Metaverse war die Cybersicherheit: 57 der befragten Telekommunikationsunternehmen und 63 der europäischen Konsumgüterhersteller bezeichneten dies als ein großes Risiko für das Metaverse. Interessanterweise wurde auch das regulatorische Risiko von 43 der befragten Telekommunikationsunternehmen und 27 der befragten Konsumgüterhersteller als "hoch" eingestuft.

Jesper Larsson, Partner bei Kearney, dazu:

"Global führende Unternehmen sehen im Metaverse eindeutig eine echte Wachstumschance für die nächsten fünf bis zehn Jahre, und einige Prognosen deuten darauf hin, dass dieser virtuelle Marktplatz ein erhebliches Umsatzvolumen generieren könnte. Die größte Herausforderung wird jedoch darin bestehen, die Plattform als Einnahmequelle gewinnbringend zu nutzen."

"Technologien, die die Nutzung des Metaverse ermöglichen und unterstützen, wie z. B. 5G, könnten das Potenzial haben, dieses Rentabilitätsproblem zu lösen. Solche Technologien würden einen erhöhten Datenfluss unterstützen und die Nachfrage befriedigen, indem sie die Fähigkeiten dieser Plattform ausbauen und sie gleichzeitig profitabler machen. In der Tat könnte das Metaverse genau der Anwendungsfall sein, auf den 5G gewartet hat, um sein wahres Potenzial auszuschöpfen."

Eric Gervet, Partner at Kearney, fügt hinzu:

"Wo wir früher eine positive globale Stimmung gegenüber der Nutzung des Metaverse als Plattform für Wachstum und Umsatz beobachten konnten, haben die Inflation und die weltweite Konjunkturabschwächung den Technologiesektor unter Druck gesetzt. Dies zwingt die Unternehmen dazu, Kompromisse einzugehen und Investitionen zu beschleunigen. Die Verdoppelung von KI und die Optimierung des EBITDA sind zu einer kurzfristigen Priorität gegenüber längerfristigen Investitionen geworden, zumindest auf kurze Sicht."

"Unternehmen, die jetzt eine Strategie dafür entwickeln, wie sich das Wachstum des Metaverse auf ihr Modell auswirken könnte, werden bei der Entscheidung darüber, welche Technologien, Partnerschaften und Investitionen notwendig sein werden, um diese Einnahmequelle zu erschließen, einen erheblichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben."

ENDE

Hinweise für Redakteure

Methodik

In Anbetracht des Hypes um das Metaverse war unsere Primärforschung darauf ausgerichtet, ein umfassendes und differenziertes Verständnis der potenziellen Auswirkungen auf Unternehmen und die allgemeine Bereitschaft für das Metaverse zu schaffen. Wir befragten 167 Branchenführer aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika und Europa, die einflussreiche Positionen als Führungskräfte in der Telekommunikations- oder Konsumgüterbranche innehaben. Die Teilnehmer mussten derzeit in Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern beschäftigt sein und eine Position bekleiden, die nicht mehr als drei Stufen unterhalb der des CEO liegt.

Über Kearney

Kearney ist ein weltweit führendes Unternehmensberatungsunternehmen. Seit fast 100 Jahren sind wir der vertrauenswürdige Berater für Führungsetagen, staatliche Stellen und gemeinnützigen Organisationen. Unsere Mitarbeitenden machen uns zu dem, was wir sind. Wir sind bestrebt, den Unterschied zwischen einer großen Idee und ihrer Umsetzung zu machen, und unterstützen unsere Kunden bei ihrem Durchbruch. www.kearney.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230509005938/de/

Contacts:

Pressekontakt

Tom Stewart-Walvin

Rostrum PR-Consultants für Kearney

t.stewart-walvin@rostrum.agency

Kearney@rostrum.agency