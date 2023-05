EQS-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Personalie

Mynaric: Co-CEO Bulent Altan strebt Wechsel in den Aufsichtsrat der Gesellschaft an; Co-CEO Mustafa Veziroglu wird alleiniger Vorstandsvorsitzender



11.05.2023 / 19:10 CET/CEST

Gilching, Deutschland, 11. Mai 2023 - Der Aufsichtsrat der Mynaric AG (NASDAQ: MYNA) (FRA:M0YN) und der Co-CEO der Gesellschaft Bulent Altan haben sich heute in Abstimmung mit den weiteren Mitgliedern des Vorstands auf einen angestrebten Wechsel von Herrn Altan in den Aufsichtsrat der Gesellschaft verständigt. Hierzu wird Herr Altan sein Amt als Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Vorstands der Mynaric AG zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2023 der Gesellschaft Anfang Q3 2023 niederlegen. Gleichzeitig wird der weitere Co-CEO Mustafa Veziroglu alleiniger Vorstandsvorsitzender (CEO) der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, der ordentlichen Hauptversammlung 2023 Herrn Altan zur Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats vorzuschlagen und zeitnah die Unterstützung wesentlicher Investoren zum Wahlvorschlag an die Hauptversammlung einzuholen. Bulent Altan ist seit März 2019 Mitglied und Vorsitzender des Vorstands der Gesellschaft. Seit Januar 2023 leitet er die Gesellschaft gemeinsam mit dem weiteren Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft Mustafa Veziroglu. Mit dem beabsichtigten Wechsel in den Aufsichtsrat der Gesellschaft wird Bulent Altan auch zukünftig seine langjährige Erfahrung in den Geschäftsbereichen der Gesellschaft in die Gesellschaft einbringen. Mustafa Veziroglu, der die Geschäfte der Gesellschaft bereits erfolgreich an der Seite von Bulent Altan führt, wird dann alleiniger Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft sein.



