Ausgewiesenes Umsatzwachstum von +12,8 für das Gesamtjahr; Kernumsatzwachstum von +3,5 zu konstanten Wechselkursen dank Wachstums- und Einführungsprodukten; ausgewiesenes EPS-Wachstum von +38,8 %

Erzielung eines operativen Kerngewinns von 1.188,4 Milliarden Yen - erstmals in der Unternehmensgeschichte wurde die Marke von 1 Billion Yen überschritten

Das Kernbetriebsergebnis für das Geschäftsjahr 2023 wird trotz der Auswirkungen der verlorenen Exklusivität und der geringeren Erwartungen bei Coronavirus-Impfstoffen voraussichtlich bei über 1 Billion Yen liegen

Dividendenerhöhung auf 188 Yen pro Aktie im GJ2023 geplant

Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) gab heute starke Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 (Zeitraum bis zum 31. März 2023) bekannt, die die Prognosen des Managements erfüllen oder übertreffen, angetrieben durch die Leistung seiner Wachstums- und Einführungsprodukte.

Christophe Weber, President und Chief Executive Officer von Takeda, kommentierte:

"Das Geschäftsjahr 2022 war ein weiteres starkes Jahr für Takeda, das die erfolgreiche Umsetzung unserer Geschäftsstrategie und die Fortschritte in unserer Innovationspipeline widerspiegelt, die uns in die Lage versetzen, den Patienten wirklich transformative Behandlungen anzubieten. Wichtige Meilensteine in der Pipeline waren die ersten Zulassungen für unseren Dengue-Impfstoff QDENGA, positive Ergebnisse in der späten Entwicklungsphase für TAK-755 und Fazirsiran sowie die Akquisition von TAK-279 für immunvermittelte Krankheiten."

"Wir haben unsere Politik der Kapitalallokation aktualisiert, um unseren Fortschritten beim Schuldenabbau und unserer neuen Phase der Investitionen in Wachstum und Aktionärsrendite Rechnung zu tragen. Wir haben uns für eine progressive Dividendenpolitik entschieden, bei der die Dividende jedes Jahr erhöht oder beibehalten wird. Im GJ2023 beabsichtigen wir daher, die Dividende zu erhöhen, um das Vertrauen in unser künftiges Wachstumsprofil zu unterstreichen."

"Während wir im GJ2023 mit vorübergehendem Gegenwind durch neue Generika und eine geringere Nachfrage nach Coronavirus-Impfstoffen rechnen, sind wir zuversichtlich, dass die starke Dynamik unserer Wachstums- und Einführungsprodukte in naher Zukunft zu einer Rückkehr zum Wachstum führen wird. Wir werden unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit durch Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in Daten und Technologien weiter stärken, um unser Ziel, eine bessere Gesundheit für die Menschen und eine bessere Zukunft für die Welt zu schaffen, zu erreichen."

Costa Saroukos, Chief Financial Officer von Takeda, ergänzte:

"Ich freue mich, berichten zu können, dass Takeda im GJ2022 die Prognosen des Managements erfüllt oder übertroffen und einen Rekord-Betriebsgewinn von fast 1,2 Billionen Yen erzielt hat. Unsere Umsatz- und Gewinnentwicklung wurde von unseren Wachstums- und Einführungsprodukten getragen, deren Verkauf bei konstanten Wechselkursen um 19 anstieg."

"Dank strenger Finanzdisziplin und freiem Cashflow konnten wir den Verschuldungsgrad rasch senken und gleichzeitig in Wachstum investieren. Infolgedessen erwarten wir zum ersten Mal seit 15 Jahren eine Dividendenerhöhung von 180 Yen auf 188 Yen pro Aktie."

"Unser Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die Herausforderungen wider, die sich aus den zu erwartenden Auswirkungen von Generika und den geringeren Beiträgen durch Coronavirus-Impfstoffe ergeben. Wir gehen jedoch nach wie vor davon aus, einen operativen Kerngewinn von über 1 Billion Yen zu erzielen. Unsere prognostizierten Wachstumsraten für den ausgewiesenen Gewinn je Aktie werden auch durch Einmaleffekte beeinträchtigt, die nicht die Dynamik unseres Kerngeschäfts widerspiegeln. Wir sind weiterhin zuversichtlich, was unsere zukünftigen Wachstumsaussichten angeht, und unsere geplante Dividendenerhöhung unterstreicht diese Zuversicht."

FINANZIELLE HIGHLIGHTS Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 zum 31. März 2023 (Milliarden Yen,

ausgenommen

Prozentsätze und

Beträge pro Aktie) AUSGEWIESEN KERNGESCHÄFT(c) (Nicht-IFRS)(a) GJ2022 ggü. VORJAHR (Tatsächliche Veränderung in %) GJ2022 ggü. VORJAHR (Tatsächliche Veränderung in %) ggü. VORJAHR (Veränderung CER %(d) Umsatz 4.027,5 +12,8 4.027,5 +17,7 +3,5 Betriebsgewinn 490,5 +6,4 1.188,4 +24,4 +9,1 Marge 12,2% -0,7 pp 29,5 % +1,6 pp Nettogewinn 317,0 +37,8% 866,4 +30,5% +13,1 EPS (Yen) 204 +38,8 558 +31,5 +13,9 Operativer Cashflow 977,2 -13,0 Freier Cashflow (Nicht-IFRS)(a)(b) 446,2 -52,7 (a) Weitere Informationen zu bestimmten Nicht-IFRS-Kennzahlen von Takeda finden Sie auf der Website für Investor Relations von Takeda unter https://www.takeda.com/investors/financial-results/. (b) Wir definieren den freien Cashflow als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, abzüglich des Erwerbs von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und Investitionen sowie abzüglich sonstiger liquider Mittel, die Takeda nicht zur unmittelbaren oder allgemeinen betrieblichen Verwendung zur Verfügung stehen, und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus dem Verkauf von Investitionen und Geschäftsbereichen, abzüglich der veräußerten liquiden Mittel. (c) Die Ergebnisse auf Basis des Kerngeschäfts bereinigen unsere nach IFRS berechneten und ausgewiesenen Ergebnisse um die Auswirkungen von Posten, die nicht mit dem Kerngeschäft von Takeda in Zusammenhang stehen, wie beispielsweise, soweit für die einzelnen Posten zutreffend, einmalige Posten, Effekte aus der Bilanzierung von Akquisitionen und transaktionsbezogene Kosten sowie Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen. (d) Die Veränderung der konstanten Wechselkursrate (CER) eliminiert die Auswirkung von Wechselkursen aus dem Jahresvergleich, indem die berichteten Ergebnisse oder die Kernergebnisse für die aktuelle Periode anhand der entsprechenden Wechselkurse in der gleichen Periode des vorherigen Geschäftsjahres berechnet werden.

KAUFMÄNNISCHE UPDATES ZU DEN FÜNF WICHTIGSTEN GESCHÄFTSBEREICHEN

Das Wachstum in unseren wichtigsten Geschäftsbereichen im Geschäftsjahr 2022 wurde maßgeblich von Wachstums- und Einführungsprodukten getragen1, die einen ausgewiesenen Umsatz von 1.594,8 Milliarden Yen erzielten, was einem Anstieg von 19 auf CER-Basis entspricht.

Der Bereich Gastroenterologie verzeichnete mit 1.094,5 Milliarden Yen einen Umsatzanstieg von 8,7 auf CER-Basis, vor allem dank ENTYVIO zur Behandlung von Colitis ulcerosa (UC) und Morbus Crohn (CD)), das durch die fortgesetzte Einführung der subkutanen Formulierung expandiert und in den USA zur Nummer eins unter den Biologika für entzündliche Darmerkrankungen geworden ist (UC und CD zusammen, unterstützt durch vierteljährliche Anteilsdaten, die Unterschiede in den Dosierungsschemata besser berücksichtigen).

verzeichnete mit 1.094,5 Milliarden Yen einen Umsatzanstieg von 8,7 auf CER-Basis, vor allem dank ENTYVIO zur Behandlung von Colitis ulcerosa (UC) und Morbus Crohn (CD)), das durch die fortgesetzte Einführung der subkutanen Formulierung expandiert und in den USA zur Nummer eins unter den Biologika für entzündliche Darmerkrankungen geworden ist (UC und CD zusammen, unterstützt durch vierteljährliche Anteilsdaten, die Unterschiede in den Dosierungsschemata besser berücksichtigen). Der Bereich Seltene Krankheiten mit einem ausgewiesenen Umsatz von 723,4 Milliarden Yen verzeichnete ein Wachstum von 4,8 auf CER-Basis. Der Umsatz von TAKHZYRO (zur Behandlung des hereditären Angioödems (HAE)) wuchs auf CER-Basis um 25 %, was in erster Linie auf die Ausweitung des Marktes für Prophylaktika, die anhaltende geografische Expansion und die starke Nachfrage der Patienten zurückzuführen ist. Der Umsatz von LIVTENCITY (zur Behandlung von Cytomegalovirus-Infektionen und -Erkrankungen nach Transplantationen) belief sich auf 10,5 Mrd. Yen, was auf die starke Dynamik der Markteinführung in den USA und die geografische Ausweitung nach Erteilung der Zulassung durch die Europäische Kommission im November 2022 zurückzuführen ist.

mit einem ausgewiesenen Umsatz von 723,4 Milliarden Yen verzeichnete ein Wachstum von 4,8 auf CER-Basis. Der Umsatz von TAKHZYRO (zur Behandlung des hereditären Angioödems (HAE)) wuchs auf CER-Basis um 25 %, was in erster Linie auf die Ausweitung des Marktes für Prophylaktika, die anhaltende geografische Expansion und die starke Nachfrage der Patienten zurückzuführen ist. Der Umsatz von LIVTENCITY (zur Behandlung von Cytomegalovirus-Infektionen und -Erkrankungen nach Transplantationen) belief sich auf 10,5 Mrd. Yen, was auf die starke Dynamik der Markteinführung in den USA und die geografische Ausweitung nach Erteilung der Zulassung durch die Europäische Kommission im November 2022 zurückzuführen ist. Der Bereich Plasmaderivative Therapien (PDT) Immunologie mit einem ausgewiesenen Umsatz von 678,4 Milliarden Yen verzeichnete ein starkes Wachstum von 15,3 auf CER-Basis. Das Wachstum wurde von höheren Umsätzen mit Immunglobulinprodukten (für primäre Immundefizienz, multifokale motorische Neuropathie und subkutane Immunglobulintherapien) getragen, mit einem Anstieg von 16% auf CER-Basis, insbesondere in den USA angesichts des nachlassenden Pandemiedrucks und des steigenden Angebots. Das solide Wachstum von 19 auf CER-Basis bei Albuminprodukten (hauptsächlich zur Behandlung von Hypovolämie und Hypoalbuminämie) wurde durch die starke Nachfrage in den USA und in China getragen.

mit einem ausgewiesenen Umsatz von 678,4 Milliarden Yen verzeichnete ein starkes Wachstum von 15,3 auf CER-Basis. Das Wachstum wurde von höheren Umsätzen mit Immunglobulinprodukten (für primäre Immundefizienz, multifokale motorische Neuropathie und subkutane Immunglobulintherapien) getragen, mit einem Anstieg von 16% auf CER-Basis, insbesondere in den USA angesichts des nachlassenden Pandemiedrucks und des steigenden Angebots. Das solide Wachstum von 19 auf CER-Basis bei Albuminprodukten (hauptsächlich zur Behandlung von Hypovolämie und Hypoalbuminämie) wurde durch die starke Nachfrage in den USA und in China getragen. Der Bereich Onkologie mit einem ausgewiesenen Umsatz von 438,7 Milliarden Yen verzeichnete einen Rückgang von 14,4 auf CER-Basis, was auf den Markteintritt mehrerer VELCADE -Generika zurückzuführen ist, der im Mai 2022 in den USA begonnen hat. Neben VELCADE beliefen sich alle anderen Umsätze auf insgesamt 411,0 Milliarden Yen, was einem Anstieg von 5 auf CER-Basis gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist vor allem auf ADCETRIS (zur Behandlung von malignen Lymphomen) zurückzuführen, das auf CER-Basis um 14 wuchs, getragen von dem Wachstum in Argentinien, Italien und Japan. Der Umsatz von ALUNBRIG (zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs) wuchs um 35 auf CER-Basis, und zwar dank der starken Nachfrage in Europa, China und den Wachstums- und Schwellenländern. Im Geschäftsjahr 2022 wurde EXKIVITY für EGFR-Exon20-Insertion+ nicht-kleinzelligen Lungenkrebs in China zugelassen, und sowohl ALUNBRIG als auch ADCETRIS wurden in die National Reimbursement Drug List 2022 in China aufgenommen.

mit einem ausgewiesenen Umsatz von 438,7 Milliarden Yen verzeichnete einen Rückgang von 14,4 auf CER-Basis, was auf den Markteintritt mehrerer VELCADE -Generika zurückzuführen ist, der im Mai 2022 in den USA begonnen hat. Neben VELCADE beliefen sich alle anderen Umsätze auf insgesamt 411,0 Milliarden Yen, was einem Anstieg von 5 auf CER-Basis gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist vor allem auf ADCETRIS (zur Behandlung von malignen Lymphomen) zurückzuführen, das auf CER-Basis um 14 wuchs, getragen von dem Wachstum in Argentinien, Italien und Japan. Der Umsatz von ALUNBRIG (zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs) wuchs um 35 auf CER-Basis, und zwar dank der starken Nachfrage in Europa, China und den Wachstums- und Schwellenländern. Im Geschäftsjahr 2022 wurde EXKIVITY für EGFR-Exon20-Insertion+ nicht-kleinzelligen Lungenkrebs in China zugelassen, und sowohl ALUNBRIG als auch ADCETRIS wurden in die National Reimbursement Drug List 2022 in China aufgenommen. Der Bereich Neuroscience mit einem ausgewiesenen Umsatz von 637,7 Milliarden Yen wuchs auf CER-Basis um 12,1 %, vor allem aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach VYVANSE für ADHS bei Erwachsenen in den USA und Europa sowie in Kanada für VYVANSE/ELVANSE. Die Verkäufe von TRINTELLIX stiegen auf CER-Basis um 2 %, was auf starke Marktanteilsgewinne in Japan zurückzuführen ist, während die Nachfrage in den USA im Einklang mit dem Wachstum des Marktes für Antidepressiva zunahm.

PIPELINE-AKTUALISIERUNG

Takeda konnte auch weiterhin seine Fähigkeit unter Beweis stellen, neue Therapien für Patienten auf den Markt zu bringen und die Dynamik seiner dynamischen und innovativen Pipeline zu nutzen. Zu den Aktualisierungen seit der Ankündigung des dritten Quartals GJ2022 gehören:

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat den ergänzenden Zulassungsantrag für Biologika (sBLA) für die erweiterte Anwendung von TAKHZYRO(Lanadelumab-flyo) zur Prophylaxe von HAE-Attacken bei pädiatrischen Patienten im Alter von 2 bis <12 Jahren genehmigt Vor dieser Zulassung erforderten die einzigen zugelassenen routinemäßigen Prophylaxe-Behandlungsoptionen für Kinder im Alter von 6 bis <12 Jahren eine Verabreichung alle drei bis vier Tage. Für Kinder mit HAE im Alter von 2 bis <6 Jahren gab es keine zugelassene Prophylaxe-Behandlung, so dass TAKHZYRO die erste Prophylaxe-Behandlungsoption für diese Altersgruppe darstellt.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie hier.



Eine Phase-2b-Studie mit TAK-279, einem hochselektiven, einmal täglich oral zu verabreichenden Tyrosinkinase-2 (TYK2)-Inhibitor, zeigte positive Ergebnisse bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis. Die Studie erreichte ihre primären und sekundären Endpunkte, und 33 der Patienten erreichten bei der höchsten Dosis (30 mg) nach 12 Wochen eine reine Haut (PASI 100). Die meisten unerwünschten Ereignisse waren von mildem bis mittlerem Schweregrad.TAK-279 wird im GJ2023 in eine Phase-3-Studie für Psoriasis überführt. Darüber hinaus erwartet Takeda im GJ2023 erste Ergebnisse aus einer Phase-2b-Studie mit TAK-279 zur Behandlung von Psoriasis-Arthritis.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie hier.



QDENGA, der Dengue-Impfstoff von Takeda, der bereits mehrere Zulassungen erhalten hat, wurde zuletzt im März 2023 von der brasilianischen Gesundheitsbehörde (ANVISA) für die Anwendung bei Personen zwischen 4 und 60 Jahren zum Schutz gegen alle vier Serotypen zugelassen. QDENGA ist der einzige Dengue-Impfstoff, der unabhängig von einer früheren Exposition und ohne Vorimpftest zugelassen ist. Diese Zulassung ist die erste Zulassung von QDENGA in Lateinamerika, und Takeda arbeitet kontinuierlich an weiteren Zulassungsanträgen in anderen Ländern, in denen Dengue-Fieber endemisch ist.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie hier.



ENTYVIO als subkutane Injektion erhielt in Japan die Herstellungs- und Marktzulassung als Erhaltungstherapie für Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa, die auf eine konventionelle Behandlung nur unzureichend angesprochen haben.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie hier.



Die Ergebnisse der Phase-4-Studie EARNEST zu Vedolizumab (ENTYVIO) belegen die Wirksamkeit und erfüllen die primären Endpunkte bei der Behandlung von chronischer oder wiederkehrender Pouchitis. Die primären Endpunkte wurden erreicht, wobei die Patienten mit Vedolizumab im Vergleich zu Placebo in den Wochen 14 und 34 eine Remission erreichten. Das New England Journal of Medicine veröffentlichte die Daten in einem Artikel mit dem Titel "Vedolizumab for the Treatment of Chronic Pouchitis".

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie hier.



Die US-Zulassungsbehörde FDA hat die erneute Einreichung des Zulassungsantrags für Biologika (BLA) im April 2023 für die subkutane Verabreichung von ENTYVIO (Vedolizumab) zur Erhaltungstherapie bei Erwachsenen mit mäßig bis schwer aktiver UC nach einer Induktionstherapie mit Entyvio intravenös zur Prüfung angenommen.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Siehier

SONSTIGE BEMERKENSWERTE FORTSCHRITTE

Takeda ist entschlossen, im Einklang mit unseren Unternehmenswerten langfristigen Nutzen zu schaffen. Zu den wichtigsten Meilensteinen der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit im GJ2022 gehören:

Auf der Jahrestagung 2023 des Weltwirtschaftsforums unterzeichnete Takeda das Global Health Equity Network Zero Health Gaps Pledge und bekräftigte damit das Engagement des Unternehmens, globale Ungleichheiten zu erkennen und Lösungen zu deren Beseitigung zu liefern. Darüber hinaus macht Takeda weiterhin Fortschritte bei der Förderung eines integrativen Ökosystems, in dem jeder Zugang zu einer gerechten Versorgung hat. Dazu gehören Bemühungen, die vom frühen Zugang und Patientenhilfsprogrammen bis hin zur Förderung der Diversität bei klinischen Studien in Zusammenarbeit mit den Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) reichen, sowie eine Partnerschaft mit Discovery Education, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Bildungstechnologie, das Studenten und Pädagogen ein Bewusstsein für gesundheitliche Chancengleichheit vermittelt.

Takeda ist bestrebt, ein Umfeld zu schaffen, das lebenslanges Lernen und eine wachstumsorientierte Denkweise fördert und es unseren Mitarbeitern ermöglicht, innerhalb und außerhalb von Takeda erfolgreich zu sein. Um Möglichkeiten für individuelles, personalisiertes Lernen und Karrierewachstum zu bieten, haben wir im Oktober 2022 Bloom LXP eingeführt, eine Online-Lernplattform, die als zentraler Einstiegspunkt für das gesamte Lernen bei Takeda fungiert. Seit ihrer Einführung wurde diese Plattform von über 65 unserer Mitarbeiter genutzt.

Außerdem schloss das Unternehmen einen virtuellen Stromabnahmevertrag mit Enel North America für sein Seven Cowboy Wind Projekt ab, das nun in Betrieb ist. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Takeda voraussichtlich bis zu 350.000 Megawattstunden (MWh) erneuerbare Energie und damit verbundene Gutschriften pro Jahr erzeugen, was etwa 20 der derzeitigen unternehmensweiten Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) von Takeda entspricht. In Übereinstimmung mit dem Corporate Net-Zero Standard der Science Based Targets Initiative beschleunigt die Vereinbarung auch Takedas Fortschritte auf dem Weg zu seinem Ziel, bis zum Jahr 2035 in seinen Betrieben (Scopes 1 und 2) Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, einen hohen Standard an Umweltführerschaft zu erreichen, da Klimawandel und Umweltverschmutzung die Gesundheit der Patienten sowie der Menschen generell beeinträchtigen.

Ausblick GJ2023 (Milliarden Yen) GJ2023

PROGNOSE GJ2023

MANAGEMENTPROGNOSE

Wachstum Kerngeschäft bei CER

(Nicht-IFRS) Umsatz 3.840,0 Kernumsatz 3.840,0 Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich Ausgewiesener Betriebsgewinn 349,0 Kernbetriebsgewinn 1.015,0 Rückgang im niedrigen 10%-Bereich Ausgewiesener Reingewinn 142,0 Ausgewiesenes Ergebnis je Aktie (Yen) 91 Kerngewinn je Aktie (Yen) 434 Rückgang im niedrigen 20%-Bereich Freier Cashflow 400,0 500,0 Jährliche Dividende pro Aktie (Yen) 188 Die Prognose für den Free Cash Flow berücksichtigt Investitionen in Höhe von rund 180 Milliarden JPY im Zusammenhang mit der Übernahme von TAK-279 von Nimbus (1,0 Mrd. USD) und der Einlizenzierung von Fruquintinib von HUTCHMED (400 Mio. USD). Die 1,0 Mrd. USD im Zusammenhang mit der Übernahme entsprechen dem Teil der Vorauszahlung von 4,0 Mrd. USD an Nimbus, der im April 2023 (900 Mio. USD) gezahlt wurde und im August 2023 (100 Mio. USD) gezahlt werden soll. Weitere Informationen zu den Ergebnissen von Takeda für das Geschäftsjahr 2022 und andere Finanzinformationen, einschließlich der wichtigsten Annahmen in der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und der Managementprognose, finden Sie unter: https://www.takeda.com/investors/financial-results/.

Über Takeda

Takeda hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit der Menschen zu fördern und eine bessere Zukunft für die Welt zu schaffen. Unser Ziel ist die Entdeckung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien in unseren therapeutischen Kernbereichen und Geschäftsfeldern, darunter Magen-Darm-Erkrankungen und Entzündungen, seltene Krankheiten, aus Plasma gewonnene Therapien, Neurowissenschaften, Onkologie und Impfstoffe. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir die Erfahrungen der Patienten verbessern und mit unserer dynamischen und vielfältigen Pipeline neue Behandlungsmöglichkeiten schaffen. Als führendes wertebasiertes, F&E-orientiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan lassen wir uns von unserem Engagement für Patienten, unsere Mitarbeiter und unseren Planeten leiten. Unsere Mitarbeiter in rund 80 Ländern und Regionen lassen sich von unserem Ziel leiten und orientieren sich an den Werten, die uns seit mehr als zwei Jahrhunderten ausmachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.takeda.com.

Wichtiger Hinweis

Im Sinne dieser Mitteilung bezeichnet der Begriff "Pressemitteilung" das vorliegende Dokument, Vorträge, Fragerunden sowie schriftliches Material oder mündliche Aussagen, die von Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") im Rahmen dieser Pressemitteilung erörtert oder verbreitet werden. Die vorliegende Pressemitteilung (einschließlich damit in Zusammenhang stehender mündlicher Unterrichtungen sowie Fragerunden) stellt in keiner Jurisdiktion ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Gesuch zum Kauf, zum anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Austausch, zum Verkauf oder zur anderweitigen Veräußerung von Wertpapieren oder eine Anwerbung von Stimmen oder Zustimmung dar und ist nicht als solche gedacht. Über diese Pressemitteilung werden der Öffentlichkeit keine Aktien oder sonstigen Wertpapiere angeboten. In den Vereinigten Staaten dürfen ohne Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder einer Freistellung davon keine Wertpapiere angeboten werden. Die Pressemitteilung (ggf. zusammen mit weiteren Informationen, die dem Empfänger evtl. bereitgestellt werden) wird unter der Bedingung herausgegeben, dass sie dem Empfänger nur zu Informationszwecken dient (und nicht zur Bewertung einer Anlage, Übernahme, Veräußerung oder anderer Transaktionen). Eine Nichteinhaltung dieser Einschränkungen kann einen Verstoß gegen geltende Wertpapiergesetze darstellen.

Die Unternehmen, an denen Takeda direkt oder indirekt Beteiligungen hält, sind eigenständige Einheiten. In der vorliegenden Pressemitteilung wird "Takeda" der Einfachheit halber an einigen Stellen verwendet, an denen auf Takeda und seine Tochterunternehmen generell Bezug genommen wird. In ähnlicher Weise werden Wörter wie "wir", "uns" und "unser" auch in Bezug auf Tochterunternehmen allgemein oder diejenigen, die für diese arbeiten, verwendet. Diese Ausdrücke werden auch verwendet, wenn es nicht sinnvoll ist, ein spezielles Unternehmen kenntlich zu machen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken von Takeda oder ihren jeweiligen Eigentümern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und alle in Verbindung mit dieser Pressemitteilung verbreiteten Materialien können zukunftsgerichtete Aussagen, Annahmen oder Meinungen in Bezug auf das zukünftige Geschäft, die zukünftige Position und die Betriebsergebnisse von Takeda enthalten, einschließlich Schätzungen, Prognosen, Ziele und Pläne für Takeda. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Wörter wie "Ziele", "Pläne", "nimmt an", "hofft", "setzt fort", "erwartet", "strebt an", "beabsichtigt", "stellt sicher", "wird", "könnte", "sollte", "würde", "kann", "antizipiert", "schätzt", "prognostiziert" oder ähnliche Ausdrücke oder deren Verneinung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen zu vielen wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter: die wirtschaftliche Situation im Zusammenhang mit den weltweiten Geschäften von Takeda, einschließlich der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Japan und den USA; Wettbewerbsdruck und -entwicklungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Reformen im Gesundheitswesen; die der Entwicklung neuer Produkte innewohnenden Herausforderungen, darunter die Ungewissheit des klinischen Erfolgs sowie Entscheidungen der Aufsichtsbehörden und deren Zeitpunkt; die Ungewissheit des wirtschaftlichen Erfolgs neuer und bestehender Produkte; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Produktion; Zins- und Währungsschwankungen; Ansprüche oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit von vermarkteten Produkten oder Produktkandidaten; die Auswirkungen von Gesundheitskrisen wie der COVID-19-Pandemie auf Takeda und seine Kunden und Lieferanten, einschließlich ausländischer Regierungen in Ländern, in denen Takeda tätig ist, oder auf andere Facetten seines Geschäfts; Zeitpunkt und Auswirkungen der Integration übernommener Unternehmen nach einer Fusion; die Möglichkeit, Vermögenswerte zu veräußern, die nicht zum Kerngeschäft von Takeda gehören, sowie der Zeitpunkt von solchen Veräußerungen; sowie andere Faktoren, die im jüngstem Jahresbericht von Takeda auf Formblatt 20-F und in den sonstigen Berichten von Takeda, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurden, ausgeführt werden. Diese Unterlagen finden Sie auf der Website von Takeda unter: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ oder unter www.sec.gov. Takeda ist nicht verpflichtet, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich oder durch Börsenvorschriften geregelt ist. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse stellen keinen Indikator für künftige Ergebnisse dar. Die in diesem Bericht enthaltenen Ergebnisse oder Aussagen von Takeda sind zudem nicht als Schätzung, Vorhersage, Garantie oder Projektion künftiger Ergebnisse von Takeda zu verstehen..

Finanzinformationen und bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen

Die Jahresabschlüsse von Takeda werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ("IFRS") erstellt.

Diese Pressemitteilung und die in Verbindung mit dieser Pressemitteilung verbreiteten Materialien enthalten bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht gemäß IFRS dargestellt werden, wie etwa Kernumsatz, Kernbetriebsgewinn, Kernnettogewinn, Kerngewinn je Aktie, Veränderung der konstanten Wechselkurse ("CER"), Nettoverschuldung, EBITDA, bereinigtes EBITDA und freier Cashflow. Das Management von Takeda nimmt die Bewertung der Ergebnisse sowie der Betriebs- und Investitionsentscheidungen sowohl anhand von IFRS- als auch von Nicht-IFRS-Kennzahlen vor, die in dieser Präsentation enthalten sind. In diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen sind bestimmte Ertrags-, Kosten- und Cashflow-Posten nicht enthalten, die in den am ehesten vergleichbaren, gemäß IFRS dargestellten Kennzahlen enthalten sind oder anders berechnet werden. Das Management will mit diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen den Anlegern zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen, um die Leistung und die Kernergebnisse von Takeda genauer zu analysieren, auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Die Nicht-IFRS-Kennzahlen von Takeda werden nicht in Übereinstimmung mit den IFRS erstellt und diese Nicht-IFRS-Kennzahlen sollten als Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Kennzahlen (die wir mitunter als "ausgewiesene" oder "berichtete" Kennzahlen bezeichnen) betrachtet werden. Anleger werden gebeten, die Definitionen und Überleitungsrechnungen von nicht nach IFRS ermittelten Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen zu prüfen, die sich im Finanzanhang am Ende der GJ2022-Investorenpräsentation von Takeda befinden (verfügbar unter: takeda.com/investors/financial-results).

Medizinische Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über Produkte, die möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich sind oder unter anderen Marken, für andere Indikationen, in anderen Dosierungen oder in anderen Stärken angeboten werden. Keine der hierin enthaltenen Informationen sollte als Aufforderung, Förderung oder Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente, einschließlich der in der Entwicklung befindlichen, angesehen werden.

1Die Definition von Wachstums- und Einführungsprodukten finden Sie auf Folie 20 der Investorenpräsentation von Takeda für das Geschäftsjahr 2022 (verfügbar unter: takeda.com/investors/financial-results).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230510005067/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren

Christopher O'Reilly

Christopher.oreilly@takeda.com

+81 (0) 3-3278-2543



Ansprechpartner für Medien

Brendan Jennings

Brendan.jennings@takeda.com

+81 (0) 3-3278-2111