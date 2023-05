Zugangsgewährung für grenzüberschreitende Zahlungen und Währungsrisko-Managementlösungen

Corpay1, eine FLEETCOR® (NYSE: FLT) Marke und globaler Marktführer im geschäftlichen Zahlungsverkehr, gibt erfreut bekannt, dass Corpay Cross-Border eine Vereinbarung mit World Triathlon, dem internationalen Triathlon-Dachverband und seinen damit in Zusammenhang stehenden Multi-Sport-Bereichen abgeschlossen hat, um sein Official Foreign Exchange (FX) Payments Supplier (währungsübergreifender Zahlungsanbieter) zu werden. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurde Corpay Cross-Border zu einem Official World Triathlon Supplier und Official Event Supplier ernannt.

Im Rahmen dieser Allianz werden World Triathlon zusammen mit dem breiteren World Triathlon Ökosystem der nationalen Verbände sowie die Unternehmenskundengeschäftspartner und Sponsoren* in der Lage sein, Zugang zu den innovativen Lösungen von Corpay erhalten und diese nutzen können, um die Begrenzung des Fremdwährungsrisikos zu unterstützen. Darüber hinaus wird die preisgekrönte Plattform von Corpay Cross-Border berechtigte Unternehmen in die Lage versetzen, ihre globalen Zahlungen über einen einzigen Zugangspunkt zu verwalten.

"Das Team bei Corpay Cross-Border fühlt sich sehr geehrt, zum Official FX Payments Supplier für World Triathlon ernannt worden zu sein", so Brad Loder, Vice President, Cross-Border Marketing, Corpay Cross-Border Solutions. "Da wir das Wachstum der Corpay Marke und des Unternehmens rund um den Globus fortführen werden, sind wir nun hocherfreut über die Möglichkeit, uns mit einer weltweit anerkannten und angesehenen Organisation wie World Triathlon zusammenschließen zu können. Ich bin zuversichtlich, dass World Triathlon und sein breites Netzwerk nationaler Verbände und Geschäftspartner vom Zugang zu unseren umfassenden grenzüberschreitenden Zahlungsmöglichkeiten und Fremdwährungsrisiko-Managementlösungen in Verbindung mit unseren Erfahrungen im Rahmen der Welt des Sports profitieren werden."

"Wir sind hocherfreut, diese neue Partnerschaft mit Corpay Cross-Border im Rahmen unserer Bestrebungen, unsere Exposition und unser Spektrum an Geschäftspartnern zu diversifizieren", so World Triathlon Head of Marketing Commercial, Kris Gemmell. "World Triathlon bietet weiter höhere Preissummen bei mehr Veranstaltungen in mehr Regionen als jemals zuvor. Da wir nun über Corpay als Partner der Organisationen in solchen Fällen verfügen, werden diese Zahlungen effektiver und effizienter sowohl im wahrsten Sinne des Wortes als auch finanziell durchgeführt."

Über Corpay

Corpay ist ein globaler Marktführer im geschäftlichen Zahlungsverkehr und unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, ihre Aufwendungen besser zu verfolgen, zu verwalten und zu begleichen. Corpay stellt seinen Kunden eine umfassende Suite an Online-Zahlungslösungen zur Verfügung, darunter Bill Payment, AP Automation, Cross-Border Payments, Currency Risk Management und Commercial Card Programs. Corpay ist Teil des Markenportfolios von FLEETCOR (NYSE: FLT). Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

1"Corpay" (eine Fleetcor (NYSE: FLT) Marke) bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border Division von Corpay https://payments.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die Teil der Corpay Marke sind, ist hier erhältlich: https://payments.corpay.com/compliance.

vorbehaltlich der Kreditzusage und Compliance-Genehmigung seitens der betreffenden Corpay Gesellschaft.

